Ρόγκα: «Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να παίξω μπροστά στον κόσμο μας»

Η Πέννυ Ρόγκα δήλωσε ότι ανυπομονεί να μπει στο κλειστό της Γλυφάδας και να αγωνιστεί στον δεύτερο τελικό για το Challenge Cup με αντίπαλο την Βαλεφόλια.

Ανυπόμονη αλλά και περήφανη εμφανίστηκε η Πέννυ Ρόγκα, στην συνέντευξη τύπου πριν τον μεγάλο τελικό του Παναθηναϊκού εναντίον της Βαλεφόλιας.

Αναλυτικά όσα είπε η αρχηγός του «τριφυλλιού»:

«Δεν έχω να πω πολλά. Είμαστε χαρούμενες και ενθουσιασμένες. Ξέρουμε ότι η Βαλεφολία είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές.

Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να παίξω μπροστά στον κόσμο μας. Είμαι σίγουρη ότι η ομάδα θα δώσει το 100%. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι και πρέπει να το διασκεδάσουμε. Πρέπει να ζήσουμε τη στιγμή και, στο τέλος, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, πρέπει να είμαστε περήφανοι».

Η αρχηγός της Βαλεφόλια Σόνια Κάντι ανέφερε: «Ευχαριστούμε για το όμορφο καλωσόρισμα. Είναι ένας σημαντικός αγώνας για τον σύλλογο, γιατί είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται σε τελικό. Είμαστε περήφανες για αυτό το επίτευγμα. Ένας τελικός είναι πάντα δύσκολος. Είμαστε ενθουσιασμένες που έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Έχουμε δουλέψει όλη τη σεζόν γι’ αυτό και θα δώσουμε τα πάντα».