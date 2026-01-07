Ανδρεόπουλος: «Χάσαμε στις λεπτομέρειες, έχουμε πλέον να διεκδικήσουμε τους εγχώριους στόχους»

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανέφερε ότι ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από την Πουατιέ, ήρθε λόγω των λεπτομερειών.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 1-3 σετ από την ποιοτική Πουατιέ και αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του CEV Cup.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Δημήτρης Ανδρεόπουλος είπε ότι το ματς χάθηκε στις λεπτομέρειες και πλέον θα διεκδικήσουν όλους τους εγχώριους τίτλους.

Όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός:

«Η Πουατιέ έδειξε και σήμερα ότι έχει μια πολύ δυνατή και ποιοτική ομάδα και σίγουρα πέρασε δίκαια στην επόμενη φάση. Θεωρώ ότι χάσαμε στις λεπτομέρειες σε κάποια σημεία, ιδιαίτερα μετά τους 20 πόντους σε όλα τα σετ. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια μας και έχουμε πλέον να διεκδικήσουμε τους εγχώριους στόχους. Έχουμε πάντα δίπλα τον κόσμο μας που γνωρίζει ότι αυτή η ομάδα που έχουμε δεν θα τα παρατήσει ποτέ»