Χανδρινός στο SDNA: «Δεν είμαστε ομάδα για να αποκλειόμαστε από τους "32"»

Ο Άρης Χανδρινός μιλώντας στο SDNA, ανέφερε τα λάθη που έκανε ο Παναθηναϊκός και έφερε τον αποκλεισμό, από την συνέχεια του CEV Cup.

«Ο αποκλεισμός οφείλεται στα πολύ εύκολα λάθη που κάναμε σε κρίσιμα σημεία. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για το παιχνίδι, γιατί το είδατε. Δεν είναι ότι παίξαμε άσχημα, αλλά δεν είμαστε ομάδα για να αποκλειόμαστε από τους “32”. Το ξέρουμε πρώτα απ’ όλα οι παίκτες και είμαστε πολύ στεναχωρημένοι. Από εκεί και πέρα, δεν μπορούμε να κλάψουμε τώρα πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά για τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται εντός συνόρων», είπε αρχικά ο λίμπερο του Παναθηναϊκού.

Στην ερώτηση αν το σημερινό αποτέλεσμα μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τη συνέχεια στις εγχώριες διοργανώσεις, απάντησε: «Μόνο κίνητρο μπορεί να γίνει. Όπως είπα και πριν, δεν πρέπει να σε ρίξει, γιατί μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανέβεις ψυχολογικά. Οπότε, αυτό πρέπει να λειτουργήσει μόνο ως κίνητρο και να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, ώστε να ανακάμψουμε και να βρούμε ξανά τον καλό μας εαυτό».

Τέλος, αναφερόμενος στα απαιτητικά παιχνίδια που ακολουθούν εκτός έδρας με τον Φλοίσβο και στο Super Cup με τον Ολυμπιακό, δήλωσε: «Για αρχή, παίζουμε στο Παλαιό Φάληρο με τον Φλοίσβο. Είναι ένα παιχνίδι που κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους, καθώς αυτή η ομάδα απαρτίζεται από πολλούς έμπειρους παίκτες και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Στη συνέχεια είναι το Super Cup με τον Ολυμπιακό, όμως πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε το παιχνίδι με τον Φλοίσβο. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για το Super Cup, αυτό θα περιμένει μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι στο Παλαιό Φάληρο».