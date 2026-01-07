Ο Μίλων ηττήθηκε με 3-0 σετ από την Καρλοβάρσκο στην Τσεχία και ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του πορεία στο CEV Cup στη φάση των «32».

Οι «πράσινοι» της Νέας Σμύρνης πάλεψαν εκτός έδρας απέναντι στην Καρλοβάρσκο, όμως δεν κατάφεραν να πετύχουν την υπέρβαση που χρειάζονταν. Οι Τσέχοι κατέκτησαν τα δύο σετ που τους εξασφάλιζαν την πρόκριση και έκλεισαν θέση στη φάση των «16» του CEV Cup, βάζοντας φρένο στην ευρωπαϊκή πορεία των Νεοσμυρνιωτών.

Η Καρλοβάρσκο, στην επόμενη φάση, πιθανότατα θα βρει απέναντί της τον Ολυμπιακό, ο οποίος χρειάζεται δύο σετ στην Ολλανδία απέναντι στην Άπελντορν για να εξασφαλίσει το εισιτήριο της πρόκρισης.

Το ματς

Το πρώτο σετ ξεκίνησε ιδανικά για τον Μίλωνα, ο οποίος μπήκε δυναμικά και πήρε από νωρίς προβάδισμα με 7-3. Η Καρλοβάρσκο αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε σε 8-8, με το σετ να εξελίσσεται σε μάχη πόντο με πόντο. Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα διατηρούσε μικρό προβάδισμα, όμως οι γηπεδούχοι έβρισκαν συνεχώς απαντήσεις. Στο φινάλε, παρότι ο Μίλων πέρασε μπροστά με 22-21, η Καρλοβάρσκο «έτρεξε» σερί τεσσάρων πόντων και κατέκτησε το σετ με 25-22.

Στο δεύτερο σετ, οι γηπεδούχοι μπήκαν με μεγαλύτερη ένταση και ξέφυγαν γρήγορα με 6-1. Ο Μίλων προσπάθησε να επιστρέψει και κατάφερε να φέρει το σκορ στα ίσα (9-9), ωστόσο η Καρλοβάρσκο πήρε εκ νέου τον έλεγχο, χτίζοντας διαφορά τριών πόντων (13-10). Οι Νεοσμυρνιώτες έδειξαν αντίδραση και ισοφάρισαν ξανά σε 17-17, όμως η συνέχεια ανήκε στους Τσέχους, που με συνεχόμενους πόντους ξέφυγαν στο 20-17 και στη συνέχεια στο 23-18. Το σετ ολοκληρώθηκε με 25-18, αποτέλεσμα που «σφράγισε» τον αποκλεισμό του Μίλωνα από τη φετινή διοργάνωση του CEV Cup.

Το τρίτο σετ είχε περισσότερο τυπικό χαρακτήρα, με την Καρλοβάρσκο να μπαίνει καλύτερα και να προηγείται με 5-1. Ο Μίλων, ωστόσο, αντέδρασε για ακόμη μία φορά, ισοφαρίζοντας σε 10-10 και μάλιστα πέρασε μπροστά στο σκορ με 12-14 και στη συνέχεια με 14-16. Οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα, «τρέχοντας» σερί πόντων που τους έφερε ξανά σε θέση οδηγού (18-16). Από εκείνο το σημείο και μετά, η διαφορά άνοιξε αισθητά, έφτασε στο 23-17 και η Καρλοβάρσκο έκλεισε το σετ με 25-20, φτάνοντας στην τελική επικράτηση.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 15-16, 20-21, 25-22

2ο σετ: 8-5, 16-14, 21-18, 25-18

3ο σετ: 8-4, 14-16, 21-17, 25-20

*Οι πόντοι της Καροβάρσκο προήλθαν από 8 άσσους, 41 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 3 άσσους, 32 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-18, 25-20) σε 73'

ΚΑΡΛΟΒΑΡΣΚΟ (Στέφανο Μάσια): Μπάλαζ 4 (2/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τσιριβίνο 1 (1 μπλοκ), Σεστάν 5 (5/10 επ., 64% υπ. - 43% άριστες), Γιάνσονς 15 (11/19 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Σπούλακ 6 (3/7 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ροντρίγκες 15 (11/18 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 62% υπ. - 54% άριστες) / Κλόστερ (λ, 67% υπ. - 44% άριστες), Φέφερ (λ), Φίνγκερ 9 (8/10 επ., 1 μπλοκ), Κρόμετς 1 (1 άσσος), Κούμπεκ, Πάστρνακ 2 (1/4 επ., 1 άσσος, 60% υπ. - 30% άριστες).

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ, Πετρέας 6 (4/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σχάουτεν 2 (2/4 επ.), Αγκάμεζ 12 (8/18 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Νανόπουλος 2 (2/14 επ.), Πολουγιάν 7 (5/13 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 54% υπ. - 17% άριστες) / Βελούδης (λ, 13% υπ. - 13% άριστες), Δοροβάτας (λ, 40% υπ. - 20% άριστες), Θεοδόσης 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Παπαδόπουλος, μαντελίδης, Σουσουρίδης, Χάκας 9 (9/15 επ., 13% υπ. - 13% άριστες).