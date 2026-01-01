Νέα αρχή, νέοι στόχοι

New year, new me συνηθίζουμε να λέμε κάπως ενθουσιωδώς και λίγο περισσότερο με γραφικότητα. Ωστόσο επειδή η πρώτη μέρα του χρόνου είναι εκ φύσεως μια νέα σελίδα μπορούμε να κάνουμε μια λίστα τύπου… things to do ή καλύτερα things that want τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στις εθνικές μας ομάδες.

Η Volley League τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες έχει βελτιωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Επειδή, όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο θα θέλαμε να δούμε κάτι καλύτερο όσον αφορά την οργάνωση του πρωταθλήματος. Καλύτερη οργάνωση σημαίνει καλύτερη προώθηση του προϊόντος, εξωστρέφεια των ομάδων όσο αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι και φυσικά πιο δυναμική παρουσία της Volley League μαζικά στα media.

Πιο δυναμική παρουσία του κόσμου στα γήπεδα. Αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με το προηγούμενο point καθώς η προώθηση του βόλεϊ θα φέρει και περισσότερο κόσμο στα γήπεδα. Μπορεί στα ντέρμπι και στους τελικούς να βλέπουμε κόσμο και sold out αλλά το ζητούμενο είναι να έρθει πιο κοντά ο κόσμος συνολικά στο άθλημα και όχι μόνο στις μεγάλες ομάδες και στα κρίσιμα παιχνίδια.

Επιστροφή της περιφέρειας στο προσκήνιο. Αυτό το ζήτημα είναι πιο σύνθετο καθώς έχει να κάνει με την προσπάθεια των ομάδων της περιφέρειας και όχι μόνο από την ΕΟΠΕ ή τη Volley League. Έχουμε δει αρκετές ομάδες όπως η Σκύδρα, ο Φίλιππος Βέροιας, η Ελπίδα Αμπελοκήπων και άλλες να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται χωρίς να μπορούν να επιβιώσουν ή να αφήσουν το σημάδι τους. Οπότε αυτό που θα θέλαμε να δούμε είναι ομάδες μακριά από τα αστικά κέντρα να εμφανίζονται και να έχουν τις βάσεις ώστε να σταθούν άξια στο προσκήνιο χωρίς να αποτελούν σάκο του μποξ.

League Cup «Νίκος Σαμαράς» 2025 NOT AGAIN. Δεν είναι το πρόβλημα η διοργάνωση αυτή καθαυτή αλλά ούτε το νέο φορμάτ. Το θέμα είναι ότι είδαμε μία αναστάτωση άνευ λόγου και αιτίας που μόνο κακό έκανε στην εικόνα του League Cup, της διοργανώτριας αρχής αλλά και των ίδιων των ομάδων.

Ένα βήμα ψηλότερα για τις εθνικές ομάδες. Το 2025 ήταν απόλυτα θετικό για τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών. Οι άντρες επέστρεψαν στο Golden League και έφτασαν στο Final 4. Δεν κατάφεραν να κατακτήσουν μετάλλιο αλλά άφησαν υποσχέσεις ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή. Οι γυναίκες, από την άλλη, επέστρεψαν σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και παρά την αμφισβήτηση πάλεψαν σκληρά, κέρδισαν τις εντυπώσεις και έδειξαν ότι αποτελούν πλέον μια αξιοσημείωτη παρουσία στο παγκόσμιο στερέωμα. Το ζητούμενο για το 2026 είναι να έχουν μια εξίσου καλή παρουσία στο Golden League και να φτάσουν λίγο ψηλότερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από ότι στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις.

Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα φαινόμενα βίας στο ελληνικό βόλεϊ αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Ειδικά μετά το θλιβερό σκηνικό με τη δολοφονία Λυγγερίδη το 2024 οι περιπτώσεις που η βία εμφανίστηκε σε αγώνες βόλεϊ ήταν μετρημένες στα δάχτυλα. Παρόλα αυτά όλοι θα θέλαμε να μειωθούν από το ελάχιστο στο μηδενικό.