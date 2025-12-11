Τον διάδρομο τον έκανε βουνό

Ένα… Έβερεστ έχει να ανέβει ο Μίλωνας αν θέλει να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι. Η Καρλοβάρσκο εμφάνισε όλες τις αδυναμίες της ελληνικής ομάδας και οδήγησε τον Μίλωνα στο χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να πάρει στη φετινή του πρεμιέρα στο CEV Cup.

Για να μη γελιόμαστε, ο Μίλωνας δεν είχε εύκολο έργο και ούτε ήταν… παιχνιδάκι η πρόκρισή του στην επόμενη φάση. Ωστόσο το ξεκίνημα του αγώνα έδειξε πως οι παίκτες του Σάκη Ψάρα μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια και μπορούν να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους.

Η τσέχικη ομάδα ήταν απόλυτα διαβασμένη. Ήρθε να παίξει με μια ομάδα που φημίζεται για το καλό σερβίς της στην έδρα της, που έχει ικανούς μπλοκέρ και καλή κόντρα μπάλα. Και η Καρλοβάρσκο νίκησε τελικά γιατί έκανε όλα αυτά τα πράγματα καλύτερα από τον Μίλωνα. Ο Γιάνσονς αποδείχθηκε ένας πολύ καλός διαγώνιος αλλά στην ουσία η Καρλοβάρσκο είχε δύο κεντρικούς που έμοιαζαν αλάνθαστοι.

Την ώρα που ο Μίλωνας αφενός αδυνατούσε να βρει ρυθμό από το μπλοκ και αφετέρου έμεινε στα ρηχά επιθετικά η απέναντι πλευρά έβρισκε πόντους με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Ακόμα και στις φάσεις όπου το φιλέ έδειχνε να δουλεύει υπέρ του Μίλωνα, να χαλάει αντίπαλες επιθέσεις και να χαρίσει… πέναλτι οι γηπεδούχοι όχι μόνο αδυνατούσαν να τελειώσουν φάσεις αλλά το πλήρωναν κιόλας. Αυτό έχει μία και μόνο εξήγηση, το μη καθαρό μυαλό.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι πως ο Μίλωνας έχει έμπειρους παίκτες, «ψημένους» σε τέτοιου είδους παιχνίδια και συνήθως χαρακτηρίζεται από τη μαγκιά του στο να αξιοποιεί τα λάθη των αντιπάλων. Ο Ψάρας ανακάτεψε την τράπουλα, έψαξε διάφορα σχήματα και εν τέλει είδε φως στον ορίζοντα όταν ανέβασε απόδοση ο Πολούγιαν, ένας παίκτης πολύ κομβικός, και επιπλέον όταν ο Πετρέας κατέβασε ρολά με τα μπλοκ του. Και αυτά έγιναν όταν τα πράγματα ζόρισαν στο τέταρτο σετ.

Είναι δύσκολο, όμως, να κερδίσει κανείς ένα τέτοιο ματς όταν ο αντίπαλος έχει διάρκεια και συνέπεια. Αν κάτι είναι αυτό που κάνει την ομάδα της Νέας Σμύρνης να ξεχωρίζει και να χτυπάει τέτοια παιχνίδια είναι η πειθαρχεία της. Όταν αυτό δε συμβαίνει οι ρόλοι αντιστρέφονται πλήρως και ένα καλό σετ δεν είναι αρκετό να φέρει την… άνοιξη.

Ο Μίλωνας έδειξε όλα τα θετικά του στοιχεία μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου και ξαφνικά την ώρα του League Cup και του CEV Cup θόλωσε. Αυτά ήταν τα πρώτα μεγάλα τεστ για την ομάδα του Σάκη Ψάρα φέτος και το αρνητικό της υπόθεσης είναι πως σε αυτά τα τεστ εμφάνισε τις αδυναμίες της. Αν το χαμένο League Cup μπορεί να ξεπεραστεί με καλή πορεία στο Κύπελλο και το Πρωτάθλημα η ήττα από την Καρλοβάρσκο και πονάει και κοστίζει γιατί είναι ομάδα στα μέτρα του Μίλωνα. Τίποτα δε χάθηκε αλλά η υπόθεση ζορίζει εντυπωσιακά και σίγουρα το φαβορί για πρόκριση δεν είναι η ελληνική ομάδα. Το τρίτο τεστ έρχεται σύντομα και είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ίσως να είναι το πιο ηχηρό καμπανάκι για τον Μίλωνα αυτή τη στιγμή.