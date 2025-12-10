Ο ΑΟΝΣ Μίλων δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «32» του CEV Cup, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 σετ από την Καρλοβάρσκο, η οποία έφυγε από τη Νέα Σμύρνη με ένα σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης.

Οι Νεοσμυρνιώτες καλούνται πλέον να κάνουν την απόλυτη ανατροπή στην Τσεχία (7/1/2026), ώστε να πάρουν τη νίκη με 3-0 ή 3-1 και να διεκδικήσουν την πρόκριση στο «χρυσό» σετ.

Για τον Μίλωνα, κορυφαίος ήταν ο Αγκάμεζ με 16 πόντους, ενώ ο Σχούτεν συνέβαλε σημαντικά με 13. Από την πλευρά των Τσέχων, ο Γιάνσονς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους και ο Σεστάν πρόσθεσε άλλους 16.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά, κατακτώντας το πρώτο σετ μετά από ένα ανταγωνιστικό ξεκίνημα και μικρές διακυμάνσεις στο σκορ. Παρά το γεγονός ότι ο Μίλων διατήρησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα σημεία και έφτασε στο 25-22, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Στο δεύτερο σετ, η Καρλοβάρσκο μπήκε αποφασισμένη, προηγήθηκε γρήγορα με 1-8 και κράτησε τον έλεγχο μέχρι το 25-22, ισοφαρίζοντας το παιχνίδι. Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, καθώς οι Τσέχοι επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους, δημιουργώντας από νωρίς μεγάλη διαφορά και επικρατώντας εύκολα με 17-25.

Η Καρλοβάρσκο πήρε ξανά προβάδισμα στο τέταρτο σετ, αλλά ο Μίλων αντέδρασε, ισοφαρίζοντας σε 8-8 και στη συνέχεια σε 14-15. Το παιχνίδι μετατράπηκε σε θρίλερ, με συνεχείς εναλλαγές και τους «πράσινους» να περνούν μπροστά με 23-22. Παρ’ όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τις λύσεις στο τέλος, κατέκτησαν το σετ (27-29) και μαζί τη νίκη με 3-1.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 15-16, 21-20, 25-22

2ο σετ: 1-8, 12-16, 15-21, 22-25

3ο σετ: 3-8, 9-16, 13-21, 17-25

4ο σετ: 6-8, 14-16, 19-21, 27-29

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 8 άσσους, 43 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων και της Καρλοβάρσκο προήλθαν από 8 άσσους, 49 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-22, 22-25, 17-25, 27-29) σε 133'

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 2 (2 άσσοι), Πετρέας 6 (1/7 επ., 5 μπλοκ), Σχάουτεν 13 (12/24 επ., 1 μπλοκ), Αγκάμεζ 15 (9/15 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Πολουγιάν 8 (5/23 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 52% υπ. - 37% άριστες), Χάακς 6 (6/14 επ., 60% υπ. - 20% άριστες) / Βελούδης (λ, 60% υπ. - 40% άριστες), Θεοδόσης, ΣΟυσουρίδης, Νανόπουλος 11 (10/15 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. - 42% άριστες).

ΚΑΡΛΟΒΑΡΣΚΟ (Στέφανο Μάσκια): Τσιριβίνο, Σεστάν 16 (11/27 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 56% υπ. - 31% άριστες), Γιάνσονς 18 (15/29 επ., 3 άσσοι), Κλάιμες 11 (8/13 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σπούλακ 11 (9/14 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ροντρίγκες 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ) / Κλόστερ (λ, 55% υπ. - 45% άριστες), Φίνγκερ 1 (1 μπλοκ), Κρόμετς, Πάστρνακ 4 (4/12 επ., 27% υπ. - 9% άριστες).