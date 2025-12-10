Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ ξεκίνησε με το δεξί στη φάση των «32» του CEV Cup, επικρατώντας με 3-0 της Ντιναμό Άπελντοορν στο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη και βρίσκεται ένα βήμα πριν από την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Στον επαναληπτικό αγώνα που θα διεξαχθεί στην Ολλανδία την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 (20:30), ο Ολυμπιακός χρειάζεται δύο σετ για να «κλειδώσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση του CEV Cup. Αν τα καταφέρει, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού ΑΟΝΣ Μίλων - Καρλοβάρσκο (Τσεχία).

MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Κρίστιαν Φρομ. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Πιτακούδης, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 πόντους, όσους είχαν οι Ατανασίγιεβιτς και Δαλακούρας.

Το ματς αποτέλεσε την τελευταία εμφάνιση του Αλεξάνταρ Νεντέλκοβιτς με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς έχει ήδη συμφωνήσει να μετακομίσει στην ιταλική Βερόνα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν από τα πρώτα κιόλας λεπτά, παίρνοντας εύκολα το πρώτο σετ με 25-17. Παρά την αντίσταση που προσπάθησε να προβάλει η ολλανδική ομάδα στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός κράτησε τον έλεγχο και το κατέκτησε με 25-23, βάζοντας τις βάσεις για μια καθαρή νίκη.

Στο τρίτο σετ, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν με 4-1 και 7-4, όμως η ομάδα του Πειραιά αντέδρασε άμεσα, ανέτρεψε την κατάσταση και ολοκλήρωσε το ματς με 3-0, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την επόμενη φάση.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-11, 21-15, 25-17

2ο σετ: 6-8, 16-15, 21-18, 25-23

3ο σετ: 8-7, 16-11, 21-16, 25-18

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 6 άσσους, 32 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και της Άπελντορν προήλθαν από 2 άσσους, 29 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-17, 25-23, 25-18) σε 70'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 7 (6/13 επ., 1 άσσος, 40% υπ. - 40% άριστες), Πιτακούδης 10 (8/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 10 (8/19 επ., 2 άσσοι), Δαλακούρας 10 (8/16 επ., 2 μπλοκ, 45% υπ. - 36% άριστες), Καβάνα 4 (1/2 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Νεντέλκοβιτς 6 (1/7 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 33% υπ. - 33% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ, 43% υπ. - 29% άριστες), Χασμπάλα.

ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ (Ρέντμπαντ Στρικβέρντα): Λούνσινγκ 7 (6/17 επ., 1 μπλοκ), Μπλόεμ 7 (4/8 επ., 3 μπλοκ), Ντε Βάιβερ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Έμπελαρ 3 (3/8 επ., 25% υπ. - 25% άριστες), Χάρουκ 8 (6/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βαν Ντερ Σαφ 3 (3/13 επ., 50% υπ. - 40% άριστες) / Άλεκσοφ (λ, 20% υπ. - 20% άριστες), Βαν Μπλάντελ (λ, 33% υπ. - 33% άριστες), Βαν Ντε Πιλ, Βαν Λαρ 1 (1/3 επ.), Χέρινξ.