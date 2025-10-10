Νικηφόρο ξεκίνημα στο τουρνουά του Ρεθύμνου για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα του Φοίνικα Σύρου με 3-0 σετ στην πρεμιέρα του 2ου Τουρνουά Ρεθύμνου, που διεξάγεται στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη».

Οι «πράσινοι», παρότι αγωνίστηκαν χωρίς τον Θανάση Πρωτοψάλτη, έδειξαν συνοχή και αποτελεσματικότητα, καταγράφοντας 13 άσους και ελέγχοντας απόλυτα το ρυθμό του αγώνα. Οι Ανδρεόπουλος και Νίλσεν ήταν οι πρώτοι σκόρερ με 15 πόντους έκαστος, οδηγώντας επιθετικά την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου.

Ο Παναθηναϊκός επέβαλε το παιχνίδι του από το ξεκίνημα κάθε σετ, είχε σταθερή υποδοχή και καλή κυκλοφορία της μπάλας.

Από την άλλη πλευρά, ο Φοίνικας Σύρου αντιμετώπισε δυσκολίες στην υποδοχή, κυρίως λόγω της απουσίας του Κωστόπουλου, αλλά έδειξε διάθεση και βελτίωση στο μπλοκ. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Σύρου ήταν ο Τρούχτσεφ με 12 πόντους, εκ των οποίων οι τέσσερις προήλθαν από μπλοκ.

Το Σάββατο (11/10), στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας του τουρνουά, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ν.ΟΠΕ Ρεθύμνου (20:00), ενώ ο Φοίνικας θα κοντραριστεί με τον ΟΦΗ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-12, 21-13, 25-17

2ο σετ: 8-7, 16-12, 21-16, 25-20

3ο σετ: 8-3, 16-7, 21-9, 25-15

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 13 άσσους, 43 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και του Φοίνικα προήλθαν από 4 άσσους, 21 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-17, 25-20, 25-15) σε 69’

Παναθηναϊκός Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Σπίριτο 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Μπακοδήμος 13 (11/14επ., 2 άσσοι, 25%υπ-12%αρ.), Γκάσμαν 7 (6/10επ., 1 άσσος), Νίλσεν 15 (11/18 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 10 (5/8επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 15 (10/15επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 68%υπ-53%αρ.) /Χανδρινός (λ, 53%υπ-33%αρ.), Γιάντσουκ, Μανδηλάρης 2 (2 άσσοι)

Φοίνικας Σύρου (Θάνος Τερζής): Νεβό (0/3 επ.), Ρενάν 9 (6/9 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Αναγνώστου, Τρούχτσεφ 12 (7/16 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ, 35% υπ. – 25% άριστες), Ρούσος 6 5/11 επ., 1 μπλοκ, 21% υπ. – 7% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 5 (4/21 επ., 1 άσος) / Μπουράκης (λ., 53% υπ. – 24% άριστες), Σαλταφερίδης (0/2 επ.), Ρουσσόπουλος, Αλιάι

Πρόγραμμα Αγώνων:

Σάββατο 11/10

18:00 Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ

20:00 Ν.ΟΠΕΡ – Παναθηναϊκός

Κυριακή 12/10