Sakis Rouvas & Technogym made a difference, by joining the movement!

H Technogym συνεργάζεται με τον κορυφαίο Έλληνα Σταρ για καλό σκοπό!

Το παγκόσμιο social challenge της Technogym ‘Let’s Move for a Better World’, πραγματοποιήθηκε φέτος και στην Ελλάδα με τη σημαντική συμβολή του κορυφαίου Έλληνα Σταρ Σάκη Ρουβά, καταφέρνοντας να συλλέξει 500.000 MOVEs (μονάδα μέτρησης κίνησης της Technogym). Ως στόχο είχε να δωρίσει wellness εξοπλισμό αξίας 10.000€ στο Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Ο κορυφαίος Έλληνας Σταρ Σάκης Ρουβάς σε συνεργασία με την Technogym, υποστήριξε εμφανώς τη φιλοσοφία της εταιρείας ότι η σωματική δραστηριότητα λειτουργεί ως μέσο πρόληψης και θεραπείας για την υγεία του κόσμου, και παρακινούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας το κοινό να ασκηθεί με όποιον τρόπο αυτό επιθυμούσε, συλλέγοντας μέσω του Technogym app όσο το δυνατόν περισσότερα MOVEs.

Ο Σάκης Ρουβάς επισκέφθηκε το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και το γυμναστήριο του τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, όπου είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει με το ιατρικό προσωπικό και να κατανοήσει εις βάθος τα οφέλη της άσκησης στα άτομα που νοσούν ψυχικά ή υπόκεινται σε εθισμούς.

Στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Φάις, η Technogym, η οποία ανήκει στο brand portfolio του Ομίλου, δώρισε εξοπλισμό νέας τεχνολογίας στο νοσοκομείο χάρη στην καμπάνια Let’s Move For a Better World, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα παιδιά και τους εφήβους του τμήματος Ψυχιατρικής να ασκούνται καθημερινά, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της υγείας τους.

Το Let’s Move for a Better World είναι αποτέλεσμα της 40χρονης δέσμευσης της Technogym για την προώθηση της ευεξίας παγκοσμίως. Η καμπάνια αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια πιο βιώσιμη κοινωνία, βασισμένη στην προσωπική υγεία, και η εκπαίδευση των νεότερων γενεών αποτελεί θεμελιώδες σημείο εκκίνησης για την επίτευξη του κοινού στόχου.

