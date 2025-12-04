Η Βουλιαγμένη «καθάρισε» στο β΄ ημίχρονο την Μπουντούτσνοστ και... περιμένει

Οι «μπέμπηδες» έφτασαν τους 11 βαθμούς και περιμένουν το αποτέλεσμα του βραδινού (21:30) αγώνα στο Σεράφειο, μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαζούτας, αφού με ήττα του «τριφυλλιού» στην κανονική διάρκεια εξασφαλίζουν από σήμερα το εισιτήριο για τη φάση των «16». Σε διαφορετική περίπτωση, η πρόκριση θα κριθεί στον ελληνικό «εμφύλιο» της 12ης Φεβρουαρίου, αφού μεσολαβεί η διακοπή για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.
Ο ΝΟΒ, που αγωνίστηκε χωρίς τον Δημήτρη Χατζή (ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα από πρόβλημα τραυματισμού), προηγήθηκε 3-0 στο ξεκίνημα με τρία γκολ του Τρούλου (από τα έξι που πέτυχε συνολικά) και 6-3 στις αρχές της δεύτερης περιόδου, αλλά και τις δύο φορές οι Μαυροβούνιοι απάντησαν με σερί 3-0 και ισοφάρισαν 3-3 και 6-6. Τελικά, ένα ξέσπασμα της Βουλιαγμένης στο τρίτο οκτάλεπτο μετέτρεψε το 7-7 σε 11-7 μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά και απλοποίησε το έργο των παικτών του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς, που στη συνέχεια αύξησαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά.
Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-3, 6-2, 6-1
Διαιτητές: Χέντσελ (Γερμανία), Αλεξαντρέσκου (Ρουμανία)
Οι συνθέσεις:
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 2, Τόττης 4, Κυρ. Λεβαντής, Τρούλος 6, Ούμποβιτς 2, Μαντζουρίδης, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 2, Τε Ρίλε 1, Σπάχιτς, Γιαννάτος 1, Χρ. Λεβαντής, Κ. Μπέλεσης 1
ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Αλεξάνταρ Αλεξιτς): Κολέσκο, Μπούριτς, Πόποβιτς, Στρκάλι 2, Μπργκούλιαν 2, Μπρνόβιτς 1, Μπόσκοβιτς 3, Ραζνάτοβιτς, Πέτροβιτς, Στέβοβιτς, Ραντούλοβιτς, Ντε Σόουζα 1, Μιλάνοβιτς, Αλεξιτς