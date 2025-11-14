Άνοιξε το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου «Α. Βλαχόπουλος»

Με τη συνεργασία του Δήμου Ωραιοκάστρου και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, το Δημοτικό Κολυμβητήριο «Άγγελος Βλαχόπουλος» ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η λειτουργία της πισίνας δίνει πλέον τη δυνατότητα σε συλλόγους και κατοίκους της περιοχής να συνεχίσουν τις προπονήσεις τους.

Παράλληλα, προσφέρει σημαντική ανάσα στη μεγάλη κοινότητα του υγρού στίβου της Θεσσαλονίκης, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες μετά το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμβητηρίου.

Ο δήμαρχος Παντελής Τσακίρης χαρακτήρισε τη συνεργασία αυτή «Πραγματικό βήμα μπροστά», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που ενώνει τις δυνάμεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του οργανωμένου αθλητισμού προς όφελος των πολιτών.

Η σεμνή τελετή έγινε το βράδυ της Τετάρτης (12/11) παρουσία του Δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, της Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Σοφίας Δημητριάδου, του μέλους του Δ.Σ. της ΚΟΕ, Γιώργου Νικολαΐδη, του διευθυντή της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Γιώργου Χριστοφοράτου καθώς και του μέλους της Περιφερειακής Επιτροπής της ΚΟΕ, Γιώργου Βουρδουνά.

Υπενθυμίζεται πως στις 23/10 υπογράφηκε η χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου «Άγγελος Βλαχόπουλος», με την παρουσία του προέδρου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκου Γιαννόπουλου. Το κολυμβητήριο, θα παραμείνει ανοιχτό τους χειμερινούς μήνες, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, με σκοπό την εξυπηρέτηση των σωματείων της Θεσσαλονίκης αλλά και των δημοτών του δήμου Ωραιοκάστρου.