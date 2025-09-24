Νέα αίθουσα εκγύμνασης στο ΟΑΚΑ για τους αθλητές των καταδύσεων

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των αθλητικών του εγκαταστάσεων και την υποστήριξη των αθλητών.

Όπως γνωστοποίησε ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, ξεκινά η κατασκευή μιας σύγχρονης αίθουσας εκγύμνασης, η οποία θα ενισχύσει ουσιαστικά τις υποδομές στον χώρο των καταδύσεων.

Η νέα αυτή εγκατάσταση έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες βελτιώσεις στον χώρο της ξηρής προπόνησης, προσφέροντας ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο προετοιμασίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Χαλιορή:

«Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου ξηρής προπόνησης, που εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την προετοιμασία των αθλητριών και αθλητών μας στο άθλημα των καταδύσεων, ξεκίνησε και η κατασκευή μιας νέας, σύγχρονης αίθουσας εκγύμνασης.

Η αίθουσα αυτή θα είναι εξοπλισμένη με βάρη και όλα τα απαραίτητα όργανα, ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες δυνατότητες εκγύμνασης για όλα τα αθλήματα του υγρού στίβου. Με αυτόν τον τρόπο οι αθλητές και οι αθλήτριές μας θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους έναν χώρο προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, που θα ενισχύει την προετοιμασία τους και θα τους επιτρέπει να φτάσουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Σήμερα, ο χώρος των γυμναστηρίων καταδύσεων καλύπτει συνολικά περίπου 240 τ.μ.:

- 125 τ.μ. η αίθουσα με τα όργανα γυμναστικής

- 115 τ.μ. η αίθουσα τραμπολίνου

Με τη νέα αίθουσα, θα προστεθούν ακόμη 105 τ.μ., ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές και καλύπτοντας ακόμα καλύτερα τις ανάγκες των αθλημάτων του υγρού στίβου.

Η δημιουργία αυτών των υποδομών δεν είναι απλώς μια τεχνική αναβάθμιση· είναι μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον του ελληνικού αθλητισμού. Γιατί οι αθλητές μας αξίζουν το καλύτερο. Το χρωστάμε στους ίδιους, στις θυσίες και την αφοσίωσή τους, αλλά και στη χώρα που θέλουν να εκπροσωπούν με περηφάνια σε κάθε μεγάλη διοργάνωση».