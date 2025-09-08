Ξανά σε λειτουργία το Ιλίσιο Δημοτικό Κολυμβητήριο

Μετά από δύο μήνες παύσης, το Ιλίσιο Κολυμβητήριο άνοιξε ξανά τις πόρτες του, έπειτα από εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης.

Οι βλάβες που είχαν παρουσιαστεί στο μηχανοστάσιο στις αρχές του καλοκαιριού αντιμετωπίστηκαν πλήρως, επιτρέποντας την επαναλειτουργία της εγκατάστασης από τη Δευτέρα (8/9).

Ήδη από την Παρασκευή (5/9), το κολυμβητήριο είχε τεθεί πιλοτικά στη διάθεση των αθλητών και αθλητριών των σωματείων της περιοχής, ενώ από σήμερα το κοινό μπορεί να το χρησιμοποιεί κανονικά.

Η αποκατάσταση προχώρησε με τη συνεργασία των κολυμβητικών συλλόγων Ηλυσιακός Α.Ο. και Κ.Ο. Ποσειδώνας Ιλισίων, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι και πάλι έτοιμες για τη νέα χειμερινή σεζόν.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Δήμου Ζωγράφου:

«Ανοίγει από σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου το Ιλίσιο Δημοτικό Κολυμβητήριο για το κοινό, έπειτα από την αποκατάσταση των βλαβών που είχαν σημειωθεί στις αρχές του καλοκαιριού.

Ωστόσο, για τους αθλητές και τις αθλήτριες των σωματείων της πόλης μας, το Κολυμβητήριο άνοιξε πιλοτικά από την προηγούμενη Παρασκευή.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν με την πολύτιμη συμβολή και συνεργασία των Κολυμβητικών Σωματείων ομάδων Ηλυσιακός Α.Ο. και Κ.Ο. Ποσειδώνας Ιλισίων.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν στα εξής:

1. Επισκευή των δύο σπασμένων φίλτρων.

2. Επισκευή του σωλήνα ανακυκλοφορίας νερού.

3. Συνολική αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού πίνακα αντλιών

4. Επισκευή του κολλεκτέρ θέρμανσης.

5. Καθαρισμός των αρμών και των πλακιδίων με ειδικά οξέα .

6. Ολική ανανέωση του νερού.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου παρακολουθούν στενά την λειτουργία του συστήματος με στόχο περαιτέρω βελτιώσεις, εν όψει της χειμερινής κολυμβητικής περιόδου».