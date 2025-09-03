MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Εύκολη πρόκριση στα προημιτελικά για την εθνική νεανίδων

Υγρός Στίβος
Με μία πολύ άνετη νίκη 22-6 επί του Ισραήλ, ολοκλήρωσε η εθνική υδατοσφαίρισης των νεανίδων τις υποχρεώσεις της στην Α΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18, το οποίο φιλοξενείται στη Μάλτα.

Το συγκρότημα του Γιώργου Ντόσκα κατέλαβε τη δεύτερη θέση του Β΄ ομίλου, πέρασε απευθείας στην οκτάδα και περιμένει πλέον τα αυριανά νοκ-άουτ παιχνίδια, για να μάθει τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει στον προημιτελικό της Παρασκευής (5/9).

Η ελληνική ομάδα «έβγαλε αντίδραση» μετά τη χθεσινή (2/9) ήττα από την Ισπανία και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίστασης στο -έτσι κι αλλιώς υποδεέστερο- Ισραήλ. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ξεκίνησε με 6-0 και προηγήθηκε 11-1 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε την ευκαιρία να μοιράσει το χρόνο συμμετοχής και είναι χαρακτηριστικό ότι σκόραραν όλες οι παίκτριες γηπέδου, πλην της Ειρήνης Σταυρίδου.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 7-2, 5-3, 5-1 

Η σύνθεση της εθνικής: Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Κουνδουράκη 3, Μπίκου 3, Δρακωτού 1, Μαρίνου 2, Κλαψιανού 1, Κρασσά 2, Σταυρίδου, Μπιτσάκου 1, Ελμισιάν 3, Σαλταμανίκα 1, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη 1.

