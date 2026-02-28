Χάλκινο μετάλλιο για την Τελτσίδου στην Τασκένδη και ιδανικό ξεκίνημα στο 2026

Η Ελισάβετ Τελτσίδου ξεκίνησε δυναμικά τη νέα αγωνιστική χρονιά, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία των -70 κιλών στο OTP Group Tashkent Grand Slam, που διεξήχθη στην Τασκένδη.

Η 30χρονη Ελληνίδα τζουντόκα μπήκε αποφασισμένη στη διοργάνωση, επικρατώντας αρχικά της Πολωνής Καταρζίνα Σομπιεράισκα και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά. Εκεί πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας εντυπωσιακό ippon απέναντι στην Ιταλίδα Τζόρτζα Στανγκέρλιν, αποτέλεσμα που της άνοιξε τον δρόμο για τα ημιτελικά.

Στον αγώνα που έκρινε το εισιτήριο για τον τελικό, η Τελτσίδου δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γαλλίδας Μέλκια Αουσεκορνέ. Ωστόσο, είχε ακόμη μία ευκαιρία για διάκριση μέσω των ρεπεσάζ.

Στη μάχη για το χάλκινο μετάλλιο αντιμετώπισε τη Ρωσίδα Καμίλα Μποντούροβα και, έπειτα από δυνατή αναμέτρηση που κρίθηκε στο golden score, πήρε τη νίκη με yuko, εξασφαλίζοντας το πρώτο της μετάλλιο για το 2026.

Η Τελτσίδου, που βρίσκεται στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης στην κατηγορία της, έφτασε συνολικά τα εννέα μετάλλια σε Grand Slam της παγκόσμιας ομοσπονδίας τζούντο.