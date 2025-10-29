Ένας 16χρονος νεκρός σε δυστύχημα με το λεωφορείο που μετέφερε την ομάδα τζούντο της Παρτιζάν

Βαρύ πένθος στη Σερβία, καθώς σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον αυτοκινητόδρομο Νόβι Σαντ – Βελιγράδι, λίγο μετά τα διόδια.

Λεωφορείο που μετέφερε μέλη της ομάδας νέων τζούντο της Παρτιζάν εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε κανάλι, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο όχημα επέβαιναν οκτώ μέλη της αποστολής, τα οποία επέστρεφαν στη Σερβία από διεθνή διοργάνωση στο Αζερμπαϊτζάν. Οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει έναν νεκρό, έναν 16χρονο αθλητή.

Ένα ακόμη παιδί, ηλικίας 13 ετών, καθώς και ένας 16χρονος τραυματίστηκαν σοβαρά, όπως και ο 43χρονος οδηγός. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κεντρικό νοσοκομείο στη Βοϊβοντίνα, όπου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.













