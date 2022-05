Tα κατάφερε η Βαλεντίνη: Πέρασε στο κυρίως ταμπλό του RG!

Η 25χρονη τενίστρια (Νο.188), μάλιστα, τα κατάφερε με άκρως εμφατικό τρόπο, καθώς έκοψε τον δρόμο της Αμερικανίδας Κριστίνα Μακχέιλ (Νο.256), πρώην Νο.24 στον κόσμο, επικρατώντας με 6-3, 6-3!

Έκλεισε, λοιπόν, θέση σε κυρίως ταμπλό Grand Slam για δεύτερη φορά στην καριέρα της (είχε παίξει και στο περσινό US Open) και περιμένει τώρα να μάθει ποια θα είναι η αντίπαλός της στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Οι υποψήφιες είναι πολλές και μία από αυτές μοιάζει αχτύπητη: η Ίγκα Σβιόντεκ.

Εκτός της Πολωνής, με qualifier θα παίξουν και οι Καλίνινα, Γιούβαν, Ραχίμοβα, Κουντερμέτοβα, Κόλινς, Ουντβάρντι, Πουτίντσεβα, Μπρενγκλ, Σάβιλ, Ραντουκάνου, Μπέντσιτς, Αντρεέσκου, Γκοφ, Χαντάντ Μάια, Γκάλφι, Στίβενς και μια qualifier. Να δούμε πού θα πέσει η Βαλεντίνη!

Σε ό,τι αφορά το ματς με τη Μακχέιλ, η Γραμματικοπούλου πέρασε πρώτη μπροστά με μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ (3-2) και έσωσε τρία μπρέικ πόιντ της αντιπάλου της, πριν κλείσει το πρώτο σετ με νέο μπρέικ στο ένατο γκέιμ.

Μπήκε γρήγορα στη θέση του οδηγού και στο δεύτερο σετ (3-0) και παρότι η Αμερικανίδα πήρε πίσω το μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ (3-2), η Βαλεντίνη την «έσπασε» στη συνέχεια με μηδέν και πήρε ξανά μεγάλο προβάδισμα (4-2). Για να φτάσουμε στο 5-3, όπου η Μακχέιλ απείλησε δύο φορές με μπρέικ, αλλά η Γραμματικοπούλου εκμεταλλεύτηκε το τρίτο ματς πόιντ της και σφράγισε τη νίκη μετά από προσπάθεια 80 λεπτών.

Θα είναι τρίτη εκπρόσωπος της Ελλάδας στο περίφημο χωμάτινο σλαμ, αφού έχουν ήδη πάρει θέση Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη. Με την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό η Βαλεντίνη εξασφάλισε 62.000 ευρώ!

Pure joy 🥹🇬🇷



Valentini Grammatikopoulou is off to her first main event in Paris, sealing victory over Christina McHale 6-3, 6-3#RolandGarros pic.twitter.com/SizV7QaoIi