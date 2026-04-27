Ίδρωσε η Σαμπαλένκα, εκτός η Γκοφ (vids)

Η Ναόμι Οσάκα ταλαιπώρησε την Αρίνα Σαμπαλένκα, αλλά η υπερασπίστρια του τίτλου βρήκε τον δρόμο προς τα προημιτελικά του Madrid Open.

H κορυφαία τενίστρια στον κόσμο λύγισε την 28χρονη Γιαπωνέζα (Νο.15) με 6-7(1), 6-3, 6-2 και έφτασε τις 150 νίκες σε τουρνουά WTA 1000!

H 27χρονη Λευκορωσίδα τρέχει τώρα ένα σερί 15-0 στο tour και φιλοδοξεί να το διευρύνει κόντρα στην Αμερικανίδα Χέιλι Μπάπτιστ, που άφησε εκτός την Μπελίντα Μπέντσιτς με 6-1, 6-7(14), 6-3, αφού πρώτα συνήλθε από την απώλεια έξι ματς πόιντ στο δεύτερο σετ!

Εκτός οκτάδας, ωστόσο, έμεινε η περσινή φιναλίστ Κόκο Γκοφ (Νο.3), που ηττήθηκε με 6-4, 1-6, 7-6(5) από τη Λίντα Νόσκοβα (Νο.13). Η 21χρονη Τσέχα θα παίξει για πρώτη φορά στα προημιτελικά της Μαδρίτης και θα βρει εκεί τη νικήτρια του ματς Κόστγιουκ-Μακνάλι.

Η ήττα της Γκοφ θα έχει ως συνέπεια την πτώση της στο Νο.4 του κόσμου, ενώ η Ίγκα Σβιόντεκ θα επιστρέψει στο Νο.3.

Στα προημιτελικά πέρασε και η Καρολίνα Πλίσκοβα (Νο.197), που απέκλεισε τη Μαρια Σάκκαρη στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Η άλλοτε Νο.1 τενίστρια στον κόσμο, που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια, νίκησε με 6-4, 6-3 την Σολάνα Σιέρα και είναι στις «8» της Μαδρίτης για πρώτη φορά μετά το 2018!

Η επόμενη αντίπαλός της θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στην Αναστάσια Ποταπόβα και την Έλενα Ριμπάκινα.

Η Μίρα Αντρέεβα (Νο.8), τέλος, χρειάστηκε σχεδόν τρεις ώρες για να κάμψει την αντίσταση της Άνα Μπόνταρ με 6-7(5), 6-3, 7-6(5) και να περάσει στα προημιτελικά για τρίτη σερί χρονιά. Το επόμενο εμπόδιό της είναι η Λέιλα Φερνάντες, που σταμάτησε με 6-3, 6-2 την Αν Λι.