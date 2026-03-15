Μεγάλη ανατροπή και πρώτος τίτλος στο Indian Wells για Σαμπαλένκα (vid)

H Aρίνα Σαμπαλένκα κέρδισε τον δραματικό τελικό του Indian Wells απέναντι στην Έλενα Ριμπάκινα και είναι η νέα βασίλισσα της ερήμου!

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο έχασε το πρώτο σετ, έμεινε πίσω με μπρέικ στο δεύτερο και βρέθηκε αντιμέτωπη με championship point στο τρίτο, όμως κατάφερε να μείνει όρθια και να επικρατήσει της 26χρονης Καζάκας (Νο.3) με 3-6, 6-3, 7-6(6) σε 2 ώρες και 31 λεπτά!

Ήταν και μια ρεβάνς για την 27χρονη Λεικορωσίδα, καθώς είχε χάσει δύο σερί μεγάλους τελικούς από τη Ριμπάκινα, που είχε φύγει νικήτρια από Ριάντ (WTA Finals) και Μελβούρνη (Australian Open). H Νο.2 τενίστρια στον κόσμο από αύριο (16/3) είχε μέχρι σήμερα και 12 διαδοχικές νίκες απέναντι σε παίκτριες του Top 10.

To ματς κρίθηκε στις λεπτομέρειες και ήταν πολύ υψηλού επιπέδου, παρά την αφόρητη ζέστη στο Indian Wells. Και όταν η Ριμπάκινα κέρδισε επιβλητικά το πρώτο σετ και πέτυχε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου, άρχισε να... ενισχύεται η υποψία ότι θα νικούσε σε ένα ακόμα σπουδαίο ματς τη Σαμπαλένκα.

Η κάτοχος τεσσάρων major τίτλων, όμως, που έχει χάσει φέτος μόνο εκείνον τον τελικό στη Μελβούρνη, μπόρεσε να επιστρέψει και να γυρίσει την εις βάρος της κατάσταση, σημειώνοντας δύο διαδοχικά μπρέικ (3-1), Χρειάστηκε, πάντως, να σώσει δύο μπρέικ πόιντ της Ριμπάκινα (το ένα όταν σέρβιρε για το σετ στο 5-3), για να φέρει το ματς στα ίσα.

Ακολούθησε το... θρίλερ του τρίτου σετ, όπου η Σαμπαλένκα πέτυχε πρώτη μπρέικ (3-1), ωστόσο έχασε το σερβίς της όταν πήρε τις μπάλες για να κλείσει τον αγώνα στο 5-4. Αμέσως μετά η Ριμπάκινα έσωσε πέντε μπρέικ πόιντ της αντιπάλου της και τελικά οι διαφορές λύθηκαν οριστικά στο τάι μπρέικ.

Εκεί, μετά από μια πρώτη ανταλλαγή μίνι μπρέικ, η Καζάκα «χτύπησε» ξανά στο 5-5 και βρέθηκε με championship point στο δικό της σερβίς. Η Σαμπαλένκα, όμως, δεν λύγισε και κατάφερε να κάνει μια ακόμα ανατροπή, κατακτώντας τον τίτλο με τρεις σερί πόντους (8-6).

Oι δύο κορυφαίες τενίστριες στον κόσμο τα έδωσαν όλα στο court και ήταν ένας από τους καλύτερους τελικούς που έχουν γίνει σε 1000άρι!

Αυτός ήταν ο δεύτερος φετινός τίτλος της Σαμπαλένκα (23ος συνολικά) μετά το Μπρίσμπεν και η 17η νίκη της σε 18 αγώνες μέσα στο 2026! Είναι η πρώτη φορά που φεύγει με το τρόπαιο από την Καλιφόρνια, μετά από δύο χαμένους τελικούς το 2023 και το 2025.

Το επόμενο ραντεβού και για τις δύο φιναλίστ του BNP Paribas Open είναι το 1000άρι του Μαϊάμι (17-29/3).