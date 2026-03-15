Ρεβάνς από τη Ριμπάκινα θέλει η Σαμπαλένκα

Aρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα μονομαχούν απόψε για τον τίτλο στο Indian Wells, στο rematch του τελικού του φετινού Australian Open.

Αυτός, μάλιστα, είναι ο μοναδικός αγώνας που έχει χάσει τη φετινή σεζόν η 27χρονη Λευκορωσίδα (16/17) και ο μοναδικός αγώνας στον οποίο έχει χάσει σετ (33/35)!

Είχε, όμως, απέναντί της μια παίκτρια που είναι αναμφισβήτητα η πιο φορμαρισμένη των τελευταίων μηνών. Και δεν μιλάμε μόνο για τη φετινή σεζόν, καθώς η Ριμπάκινα έκανε φοβερό φινάλε στο 2025 και μπήκε την τελευταία στιγμή στο WTA Finals, όπου πήρε και τον τίτλο με νίκες απέναντι σε Σβιόντεκ (round robin) και Σαμπαλένκα (τελικός)!

Ακολούθησε ο θρίαμβος στο Australian Open και αύριο (16/3), χάρη στη μεγάλη πορεία της στην Καλιφόρνα, θα ανεβεί στο Νο.2 του κόσμου, σημειώνοντας career high. Αξίζει να σημειωθεί ότι τρέχει και ένα σερί 12 νικών κόντρα σε παίκτριες του Top 10!

Στην ουσία, λοιπόν, θα μονομαχήσουν οι δύο κορυφαίες τενίστριες στον κόσμο και το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει φαβορί! Oι δυο τους, πάντως, είχαν αναμετρηθεί και στον τελικό του 2023, με νικήτρια τη Ριμπάκινα. Η Σαμπαλένκα είχε διεκδικήσει και πέρυσι τον τίτλο στο BNP Paribas Open, όμως της είχε κόψει τον δρόμο η Μίρα Αντρέεβα.

Στο head to head η Αρίνα προηγείται με 8-7, ωστόσο η 26χρονη Καζάκα έχει κερδίσει τέσσερις από τις πέντε συναντήσεις τους σε τελικούς!

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 20.00 και θα μεταδοθεί από το Novasports 6.