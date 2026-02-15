Ο Ναλμπαντιάν νέος προπονητής του Ντιμιτρόφ

Σύμφωνα με βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, ο Νταβίντ Ναλμπαντιάν αναμένεται να αναλάβει την προπονητική καθοδήγηση του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Όπως αποκάλυψε πρώτο το Tenniskafe, ο Ντιμιτρόφ θα αγωνιστεί στο τουρνουά ATP 500 του Ακαπούλκο αυτόν τον μήνα, έχοντας στο πλευρό του τον Ναλμπαντιάν, σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας τους.

Ο Ναλμπαντιάν, πρώην Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, υπήρξε ένας από τους πιο ταλαντούχους παίκτες της γενιάς του. Αγωνίστηκε στις κορυφαίες εποχές των Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ, απέναντι στους οποίους σημείωσε αρκετές νίκες.

Ολοκλήρωσε την επαγγελματική του καριέρα το 2013 και στη συνέχεια ασχολήθηκε με διάφορες δραστηριότητες, με πιο γνωστή τη συμμετοχή του σε αγώνες ράλι, ακολουθώντας το πάθος του για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το 2021 είχε σύντομη παρουσία και στον ρόλο του προπονητή, συνεργαζόμενος για ένα διάστημα με τον Μίομιρ Κετσμάνοβιτς.

Από την πλευρά του, ο 34χρονος Ντιμιτρόφ επέστρεψε φέτος στη δράση, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο Γουίμπλεντον την περασμένη χρονιά. Αγωνίστηκε στην Αυστραλία, όπου αποκλείστηκε νωρίς στο Australian Open. Αυτή την εβδομάδα συμμετείχε στο τουρνουά του Ντάλας και σε μία εβδομάδα θα βρεθεί στο Ακαπούλκο για το 500άρι της διοργάνωσης.