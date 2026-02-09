Οι πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδας στο World Group I

Η εθνική Eλλάδας πέρασε για άλλη μια χρονιά στο World Group I και ο στόχος τώρα είναι ένα κάνει ένα βήμα παραπάνω, για να βρεθεί για πρώτη φορά στους qualifiers του Davis Cup.

Αυτό θα συμβεί αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο ενός δυνατού αντιπάλου τον προσεχή Σεπτέμβριο και, φυσικά, πολλά θα εξαρτηθούν από την κλήρωση.

Ρίχνοντας μια ματιά στα πιθανά εμπόδια, θα λέγαμε ότι υπάρχουν ομάδες που είναι στα μέτρα μας, όμως υπάρχουν και παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Αυστραλία και η Αργεντινή, οι οποίες θα είναι δύσκολο να χτυπηθούν, ειδικά αν οι αγώνες γίνουν εκτός έδρας.

Το βασικό θέμα για την Ελλάδα, βέβαια, είναι να έχει στη σύνθεσή της τον Στέφανο Τσιτσιπά, που πάντως έχει αποδείξει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να είναι διαθέσιμος.

Θυμίζουμε ότι απέναντι στο Μεξικό ο Στεφ πέτυχε δύο νίκες στο μονό και μία στο διπλό (με παρτενέρ τον Στέφανο Σακελλαρίδη), οδηγώντας την ελληνική ομάδα σε επικράτηση με 3-1.

Οι πιθανοί αντίπαλοι στο World Group I

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ [4]

ΟΛΛΑΝΔΙΑ [6]

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ [10]

ΣΕΡΒΙΑ [15]

ΟΥΓΓΑΡΙΑ [16]

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ [17]

ΒΡΑΖΙΛΙΑ [18]

ΔΑΝΙΑ [20]

ΣΛΟΒΑΚΙΑ [21]

ΙΑΠΩΝΙΑ [23]

ΣΟΥΗΔΙΑ [24]

ΕΛΒΕΤΙΑ [25]

ΝΟΡΒΗΓΙΑ [26]