Παράπονα Τσιτσιπά για το γήπεδο: «Δεν θα περνούσε σε 250άρι»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε «υποσχεθεί» ότι μετά το tie με το Μεξικό θα εξηγούσε τι ήταν αυτό που «χάλασε» αυτό το διήμερο. Το είπε και το έκανε, λοιπόν!

«Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να πω, κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν στο μέλλον», ανέφερε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό, πάνω από μια δεκαετία, σε τόσο κακά γήπεδα. Αυτό πρέπει να το εκφράσω, γιατί δεν μπορεί να φύγει χωρίς να το πω. Έχω παίξει σε πολλά γήπεδα ανά τον κόσμο, είμαι σίγουρος ότι ένα τέτοιο γήπεδο δεν θα περνούσε ποτέ σε ένα 250άρι, το minimum level που έχω συνηθίσει να παίζω. Εμένα προσωπικά μου έκανε τη ζωή δύσκολη. Είχαμε το πλεονέκτημα να παίζουμε σπίτι μας και να έχουμε εμείς τις συνθήκες όπως τις θέλαμε. Δυστυχώς η δουλειά δεν έγινε σωστά. Καταφέραμε και κερδίσαμε αυτή τη συνάντηση, αλλά με καλύτερες χώρες θα μπορούσε να είχε πάει στραβά. Ελπίζω μελλοντικά να μην ξανασυμβεί αυτό».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι αναγκάστηκε να προσαρμόσει το παιχνίδι του σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο: «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να το κάνω. Καταρχάς να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρεις την μπάλα νωρίς και υπάρχει μεγάλο ρίσκο σ' αυτό, γιατί η μπάλα μπορεί να πάει είτε από πάνω είτε από κάτω σου. Δεν το γνωρίζεις και αυτό σου διαλύει όλη τη ροή του χτυπήματος. Απ' ό,τι άκουσα έγιναν έργα πάνω στο γήπεδο. Φτιάχτηκε με έναν συγκεκριμένο τρόπο που δεν συνηθίζεται και δεν έχουν ξαναπαίξει σε indoor γήπεδο με τέτοια κατασκευή. Ελπίζω να μην επαναληφθεί αυτό το λάθος, διότι θα μπορούσε να κοστίσει άσχημα στην ομάδα. Αν συνέβαινε στο Μεξικό και πηγαίναμε εμείς εκεί, καταλαβαίνω, γιατί εμείς δεν θα είχαμε κανέναν έλεγχο και θα ήταν όλο πάνω στο Μεξικό. Όταν όμως παίζουμε στην έδρα μας και έχουμε καλούς παίκτες στην ομάδα, δεν υπάρχει λόγος να μην είμαστε στην εντέλεια, ώστε να δώσουμε στους καλύτερους μας παίκτες το αβαντάζ ότι είμαστε καλύτεροι, από το να το φέρνει με τους υπόλοιπους στα ίσα».

Τέλος, μίλησε και για την απουσία hawkeye: «Έγιναν πολλά λάθη. Έγιναν λάθη που είδα και εγώ και ήταν γελοία λάθη, λάθη που δεν πρέπει να γίνονται. Έκανα ένα correction στο παιχνίδι μου χθες στο μονό, όπου μου φάνηκε πραγματικά αστείο, η μπάλα έσκασε πριν τη γραμμή, ούτε καν πάνω στη γραμμή. Έδωσα τον πόντο στον αντίπαλό μου γιατί έκανε ένα καλό σερβίς και τον άξιζε, αλλά σε κάποια άλλα πιο κλειστά δεν μπορούσα να πω κάτι γιατί δεν ήμουν 100% σίγουρος, είναι πάνω στον διαιτητή. Αλλά κάποια πιστεύω ότι έπιασαν γραμμή. Βλέποντάς το από τη μεριά του υπέρ-κατά, πιστεύω ότι βγήκε πιο πολύ προς εμάς. Έχω δει και άλλα ties που έχει βγει πιο πολύ υπέρ των αντιπάλων. Πιστεύω πως σε τέτοια Davis Cup ties πρέπει να υπάρχει hawk-eye».