Τζόκοβιτς: «Γι' αυτό αποσύρθηκα από το Τορίνο»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξήγησε γιατί αποφάσισε σήμερα να αποσύρει τη συμμετοχή του από το ATP Finals, που ξεκινάει αύριο (9/11).

Ο 38χρονος ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου αν ο τραυματισμός στον ώμο χειροτέρεψε σήμερα: «Δυστυχώς, ναι. Είναι ένα θέμα που υπάρχει όλη την εβδομάδα. Γι’ αυτό δεν ήθελα να πάρω νωρίτερα απόφαση για το Τορίνο, ήθελα να δω πώς θα αντιδρούσε το σώμα μου στους αγώνες. Μετά τον ημιτελικό ήμουν αισιόδοξος, αλλά σήμερα, ακόμα και πριν τον τελικό, δεν ένιωθα καλά. Έπρεπε να πάρω δυνατά φάρμακα για να μπορέσω να παίξω. Τώρα που περνάει η επίδρασή τους, δεν περιμένω καλή αίσθηση στον ώμο. Δεν μπορώ να αγωνιστώ στο επίπεδο που χρειάζεται για ένα τουρνουά όπως το ATP Finals. Πρέπει να παίξω μεθαύριο και απλώς δεν υπάρχει χρόνος για ανάρρωση. Με στενοχωρεί πολύ, γιατί μου αρέσει να παίζω σε κλειστά γήπεδα και στο Τορίνο είχα επιτυχίες. Οι φίλαθλοι εκεί είναι υπέροχοι. Ειλικρινά, λυπάμαι. Αλλά τουλάχιστον ο Μουζέτι θα είναι εκεί, οπότε κάτι θετικό βγαίνει από σήμερα! Εύχομαι σε όλους ένα υπέροχο τουρνουά και ελπίζω του χρόνου να έχω άλλη μια ευκαιρία να συμμετάσχω».