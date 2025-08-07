Εμπόκο-Οσάκα για τον τίτλο στο Μόντρεαλ! (vids)

Συνεχίζει την ονειρεμένη πορεία της μπροστά στους συμπατριώτες στο Μόντρεαλ η Βικτόρια Εμπόκο!

Αν και βρέθηκε αντιμέτωπη με ματς πόιντ στο 4-5 του τρίτου σετ, η 18χρονη Καναδή λύγισε την Έλενα Ριμπάκινα (Νο.12) με 1-6, 7-5, 7-6(4) μετά από 2 ώρες και 46 λεπτά και έγραψε ιστορία!

Αυτός θα είναι ο πρώτος της τελικός στο tour, ενώ έγινε η πρώτη Καναδή ever που καταφέρνει να νικήσει τρεις πρωταθλήτριες Grand Slam στην ίδια διοργάνωση (Κένιν, Γκοφ, Ριμπάκινα)!

Η 26χρονη Καζάκα είχε το πάνω χέρι στο τρίτο σετ, αφού προηγήθηκε με 2-4 και σέρβιρε για τη νίκη τόσο στο 4-5, όσο και στο 5-6! Η νεαρή αντίπαλός της, ωστόσο, μπόρεσε να μείνει όρθια, να στείλει το σετ σε τάι μπρέικ και να καθαρίσει το ματς μέσα σε αποθέωση...

Η Εμπόκο ξεκίνησε τη σεζόν εκτός Top 300 και μπήκε στο τουρνουά ως Νο.85, όμως έχει τώρα εξασφαλισμένη την πρώτη είσοδό της στο Top 40 ό,τι και αν γίνει στον αποψινό τελικό (01.00). Aν κερδίσει το τρόπαιο θα εκτοξευτεί στο Νο.24!

Θα διεκδικήσει το τρόπαιο κόντρα στην απίθανη Ναόμι Οσάκα, που έχε ξαναβρεί τον εαυτό της στην καναδική πόλη! Η άλλοτε Νο.1 τενίστρια στον κόσμο και κάτοχος τεσσάρων major τίτλων, επικράτησε της Κλάρα Τάουσον (Νο.16) με 6-2, 7-6(7) και πέρασε στον πρώτο WTA τελικό της μετά το 2022.

Mε την πορεία της στο Μόντρεαλ θα ανεβεί σίγουρα 25 θέσεις στο ranking (No,24), ενώ αν πάρει τον τίτλο θα βρεθεί στο Νο.21!