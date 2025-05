Με την Παπαμιχαήλ στο Hopman Cup ο Τσιτσιπάς

Η Ελλάδα επιστρέφει φέτος στο μεικτό τουρνουά Hopman Cup, αλλά αυτή τη φορά δεν θα εκπροσωπηθεί από τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα είναι στο Fiera del Levante στο Μπάρι, όμως θα έχει ως συμπαίκτρια τη Δέσποινα Παπαμιχαήλ!

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 16 ως τις 20 Ιουλίου και συμμετέχουν έξι ομάδες, που θα χωριστούν σε δύο γκρουπ τον τριών. Μετά από round robin, oι δύο νικήτριες θα προκριθούν στον τελικό (20/7).

Η Ελλάδα θα παίξει στις 17 του μήνα με την Ισπανία των Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ και Μαρίνα Μπάσολς, ενώ δύο μέρες μετά θα αναμετρηθεί με τον Καναδά των Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και Μπιάνκα Αντρέεσκου.

Κάθε μονομαχία θα περιλαμβάνει δύο ματς μονού και ένα μεικτού διπλού, που θα είναι best-of-three με σούπερ τάι μπρέικ στο τρίτο σετ.

Το άλλο γκρουπ αποτελείται από Γαλλία (Αρτούρ Φις-Κλοέ Πακέ), Ιταλία (Φλάβιο Κομπόλι-Τζάσμιν Παολίνι) και Κροατία (Ντούγε Αντζούκοβιτς-Ντόνα Βέκιτς).

Πρόκειται για ένα ιστορικό τουρνουά που διεξαγόταν από το 1989 ως το 2019 στο Περθ της Αυστραλίας. Επέστρεψε το 2023 στη Νίκαια της Γαλλίας, αλλά δεν έγινε την επόμενη σεζόν λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Ελλάδα είχε λάβει μέρος με Τσιτσιπά και Σάκκαρη το 2019.

🌟 Here’s the lineup of confirmed players for the Hopman Cup! 🌟



🇮🇹 ITALY – Flavio Cobolli, Jasmine Paolini

🇪🇸 SPAIN – Roberto Bautista Agut, Marina Bassols

🇫🇷 FRANCE – Arthur Fils, Chloé Paquet

🇬🇷 GREECE – Stefanos Tsitsipas, Despina Papamichail

