Θρίαμβος της Οσταπένκο στη Στουτγκάρδη (vid)

H απρόβλεπτη Λετονή (Νο.24), νικήτρια του Roland Garros 2017, λύγισε την Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.1) με 6-4, 6-1 σε 85 λεπτά και κατέκτησε στη γερμανική πόλη τον ένατο τίτλο στην καριέρα της και πρώτο στο χώμα μετά το Παρίσι.

Πριν λίγες μέρες, μάλιστα, είχε σταματήσει και την Ίγκα Σβιόντεκ, κόντρα στην οποία έχει έξι νίκες σε έξι αγώνες, ενώ έχει φέτος ρεκόρ 4-0 απέναντι σε παίκτριες του Top 10!

Η 26χρονη Λευκορωσίδα, από την πλευρά της, δεν έχει καταφέρει ακόμα να κερδίσει τον τίτλο στη Στουτγκάρδη, αν και έχει τέσσερις παρουσίες στον τελικό. Εκτός των άλλων, είναι και η τρίτη φετινή ήττα της σε ματς τίτλου, μετά το Australian Open και το Indian Wells.

Έπεσε, πάντως, σε μια τενίστρια που όταν είναι... on, μπορεί να κάμψει την αντίσταση οποιασδήποτε αντιπάλου. Και αυτό συνέβη όλη την εβδομάδα στη Γερμανία, οπότε μάλλον δεν είναι έκπληξη το αποτέλεσμα του τελικού. Ειδικά από τη στιγμή που η Σαμπαλένκα δεν βρέθηκε στην καλύτερη μέρα της.

Με την πορεία της στη διοργάνωση, η Οσταπένκο θα κερδίσει έξι θέσεις στο ranking και θα βρεθεί στο Νο.18 κόσμου, αρκετά μακριά από το career high της που είναι το Νο.5. Θα μπορέσει να είναι πιο σταθερή στο μέλλον; Αυτό είναι το... αιώνιο ερώτημα!

Eyes on the prize, and now it’s hers 😆@JelenaOstapenk8 defeats the World No.1 to win her first Stuttgart singles title, 6-4, 6-1!#PorscheTennis pic.twitter.com/9FeBYIvbuE