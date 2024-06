Πρώτος τελικός στο χορτάρι για Σίνερ (vid)

Ο 22χρονος Ιταλός σταμάτησε με 6-4, 7-6(3) τον Κινέζο Τζιτζένγκ Τζανγκ (Νο.42) στο Χάλε (ATP 500) και θα μονομαχήσει για τον τίτλο με τον Χούμπερτ Χούρκατς, που άφησε νωρίτερα εκτός τον Σάσα Ζβέρεφ.

Ο Σίνερ φιλοδοξεί να κατακτήσει τον 14ο τίτλο της καριέρας του και να κάνει το 4/4 σε τελικούς τη φετινή σεζόν. Είναι, χωρίς αμφιβολία, ο καλύτερος τενίστας αυτής της χρονιάς, έχοντας ρεκόρ 37-3!

Εκτός των άλλων, θα διεκδικήσει τίτλο στο χορτάρι για πρώτη φορά, κάτι που σημαίνει ότι πλέον έχει τελικούς σε όλες τις επιφάνειες.

Με τον Χούρκατς έχει παίξει άλλες τέσσερις φορές στην καριέρα του και το «σκορ» είναι 2-2, με τον Γιάνικ να έχει επικρατήσει στην τελευταία τους συνάντηση πέρυσι στο Μόντε Κάρλο. Οι δύο παίκτες συνεργάστηκαν στο διπλό του Χάλε και κατάφεραν να φτάσουν ως τα προημιτελικά.

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του αυριανού τελικού, και οι δύο θα πάνε στο Wimbledon (1-14/7) με υψηλές προσδοκίες...

Ο μεγάλος αγώνας θα αρχίσει στις 15.00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.

No stopping Sinner 🫡



World No.1 @janniksin defeats Zhang 6-4 7-4 for his first final in Halle! #TerraWortmannOpen pic.twitter.com/oE4bcWPIo9