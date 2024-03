Επιβλητικά στον τέταρτο γύρο η Σάκκαρη (vids)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.9) επικράτησε για άλλη μια φορά της 30χρονης Γαλλίδας (Νο.26) με 6-3, 6-4 σε 77 λεπτά και θα αναμετρηθεί την Τετάρτη (13/3) για πρώτη φορά στην καριέρα της με τη Γαλλίδα Ντιάν Παρί (Νο.61), πρώην junior Νο.1, που άφησε εκτός με 6-4, 6-2 την Άνα Μπλίνκοβα (Νο.45).

Στο δεύτερο ματς της με τον Ντέιβιντ Γουίτ στο πλευρό της, η Μαρία έπαιξε με μεγάλη αυτοπεποίθηση και μετά το κακό ξεκίνημά της έκανε... ό,τι ήθελε στο γήπεδο.

Η αλλαγή προπονητή σίγουρα της έχει κάνει καλό και είναι χαρακτηριστικό ότι είναι η πρώτη φορά μετά το United Cup που πετυχαίνει back to back νίκες!

Η Μαρία έχασε το σερβίς της μόλις στο πρώτο γκέιμ του αγώνα, όμως δεν άργησε να βρει τον ρυθμό της. Άρχισε, λοιπόν, να επιτίθεται στο σερβίς της Γκαρσιά, με αποτέλεσμα να πάρει το μπρέικ πίσω και να μετατρέψει το 0-2 σε 3-2.

Συνεχίζοντας να βάζει τις μπάλες μέσα, έσπασε ξανά το σερβίς της αντιπάλου της στο 4-3 και έκλεισε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το σετ στο επόμενο γκέιμ.

Μπήκε, μάλιστα, δυνατά και στο δεύτερο σετ και σημειώνοντας δύο διαδοχικά μπρέικ πέρασε μπροστά με 3-0, στριμώχνοντας αφάνταστη την αντίπαλό της. Τη βοήθησε, πάντως, αρκετά και η Γκαρσιά, που μετά το εξαιρετικό ξεκίνημά της βγήκε εντελώς εκτός αγώνα!

Η Σάκκαρη, ωστόσο, έχασε το πρώτο σερβίς της στο επόμενο γκέιμ και έδωσε την ευκαιρία στη Γαλλίδα να «χτυπήσει» και να πάρει το ένα μπρέικ πίσω (3-1). H Γκαρσιά μείωσε στη συνέχεια και σε 3-2, ενώ είχε και μπρέικ πόιντ στο 4-3 για να φέρει το σετ σε ισορροπία, ωστόσο η Μαρία σέρβιρε καλά, έμεινε όρθια και σφράγισε πανηγυρικά και χωρίς να χάσει πόντο το εισιτήριο για τις «16» όταν πήρε τις μπάλες στο 5-4.

Η 28χρονη Ελληνίδα πήρε το 75% των πόντων πίσω από το πρώτο σερβίς, ενώ εκμεταλλεύτηκε και τις τέσσερις ευκαιρίες που είχε για μπρέικ. Άλλη μια εμφάνιση που αφήνει υποσχέσεις για το μέλλον!

Η Σάκκαρη έχει τώρα τέσσερις σερί νίκες σε βάρος της Γκαρσιά (4-3 το head to head), έχοντας κερδίσει και τα επτά τελευταία σετ τους!

Eίναι η τρίτη σερί χρονιά που περνάει στον τέταρτο γύρο, καθώς ήταν φιναλίστ το 2022 και ημιφιναλίστ το 2023.

Imperious from the Greek 🇬🇷



In a rematch of their 2023 Guadalajara semifinal, @mariasakkari defeats Garcia 6-3, 6-4 in Indian Wells R3!#TennisParadise pic.twitter.com/ZKVbEbG1lW