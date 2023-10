Όρθια η Σβιόντεκ, περιμένει Σάκκαρη ή Γκοφ στα ημιτελικά (vid)

Μετά από σκληρή μάχη διάρκειας 2 ωρών και 35 λεπτών, η 22χρονη Πολωνή (Νο.2) λύγισε την 29χρονη Γαλλίδα (Νο.10) με 6-7(8), 7-6(5), 6-1 και προκρίθηκε στον 11ο φετινό ημιτελικό της. Είναι, μάλιστα, ο πρώτος της μετά το Σινσινάτι, όπου ηττήθηκε από την μετέπειτα νικήτρια Κόκο Γκοφ.

Η Σβιόντεκ έκανε τα εύκολα δύσκολα στο δεύτερο σετ, καθώς έχασε προβάδισμα με 4-1 και χρειάστηκε να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια στο τάι μπρέικ για να φέρει το ματς στα ίσα.

Στο τρίτο πέρασε ξανά μπροστά με δύο μπρέικ (5-1), αλλά αυτή τη φορά δεν έκανε το ίδιο λάθος και μπόρεσε να κλείσει τον αγώνα όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια της.

Η αντίπαλός της στον πρώτο της ημιτελικό στο Πεκίνο θα προκύψει από τον μεγάλο αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με την Κόκο Γκοφ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει τρεις νίκες σε πέντε αγώνες με τη Σβιόντεκ, όμως η κάτοχος τεσσάρων Grand Slam τίτλων έχει κερδίσει τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους (Ντόχα, Indian Wells 2022).

Την περσινή σεζόν, βέβαια, η Ίγκα ήταν αχτύπητη, ενώ φέτος δείχνει πιο ευάλωτη και έχει ρεκόρ 7-6 απέναντι σε τενίστριες του Top 10.

Ακόμα και έτσι, πάντως, έχει 61 νίκες το 2023, περισσότερες από κάθε άλλη παίκτρια του tour. Και είναι ο έκτος της φετινός ημιτελικός σε τουρνουά WTA 1000!

Το άλλο ζευγάρι θα προκύψει από τα ματς Σαμπαλένκα-Ριμπάκινα και Οσταπένκο-Σαμσόνοβα.

Made of steel ⛓️@iga_swiatek overcomes a determined Garcia 6-7(8), 7-6(5), 6-1 to reach her 11th semifinal of the year! #ChinaOpen pic.twitter.com/4IIu4bW7Of