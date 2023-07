Δύο στα δύο στο μονό ο Αλκαράθ (vids)

Μετά τη νίκη του επί του Νταβίντ Γκοφέν στην πρεμιέρα, ο 20χρονος Ισπανός λύγισε και τον Μπόρνα Τσόριτς με 6-3, 6-7(6), 10-5, όμως η ομάδα του είχε ήδη αποκλειστεί καθώς έπρεπε να επικρατήσει με 3-0, αλλά η Ρεμπέκα Μασαρόβα είχε «παραδοθεί» νωρίτερα στην Ντόνα Βέκιτς.

Η Κροατία, λοιπόν, που επικράτησε στη συνέχεια στο διπλό με 1-6, 6-4, 14-12, πέρασε στον τελικό και θα αναμετρηθεί σήμερα με την Ελβετία. H διοργάνωση, θυμίζουμε, διεξάγεται στη Νίκαια της Γαλλίας.

Ο Αλκαράθ, από την πλευρά του, μία εβδομάδα μετά την κατάκτηση του Wimbledon, θα έχει την ευκαιρία να πάρει μερικές ανάσες πριν ξεκινήσει την εκστρατεία του στις σκληρές επιφάνειες της Βόρειας Αμερικής.

FINALISTS CROATIA 🇭🇷



