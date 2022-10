Πρώτος στα ημιτελικά ο Ρούμπλεφ (vids)

Εξαιρετικός ο 24χρονος Ρώσος, Νο.9 στον κόσμο, νίκησε εύκολα με 6-1, 6-2 τον Γάλλο Αντριάν Μαναρινό (Νο.51) σε μόλις 55 λεπτά και πέρασε στον όγδοο φετινό του ημιτελικό (3-4). Αν ο Στέφανος ξεπεράσει σήμερα (11.00) το εμπόδιο του Χούμπερτ Χούρκατς, τότε οι δυο τους θα μονομαχήσουν για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Ρούμπλεφ τρέχει πλέον ρεκόρ 10-1 φέτος σε indoor hard courts και έχει χάσει μόνο έναν προημιτελικό σε σκληρή επιφάνεια (6-1). Κυνηγάει τον τέταρτο φετινό τίτλο του και με την πρόκριση στην τετράδα έκανε ένα ακόμα μεγάλο βήμα προς την πρόκριση στο ATP Finals του Τορίνο.

Θυμίζουμε ότι ο άλλος ημιτελικός της διοργάνωσης θα προκύψει από τα ματς Χατσάνοφ-Τζόκοβιτς (15.00) και Μπαουτίστα-Μεντβέντεφ (17.00).

