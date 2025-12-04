Ροντρίγκο: Ενδιαφέρον από έξι ομάδες της Premier League!

Τουλάχιστον έξι ομάδες της Premier League ενδιαφέρονται για την απόκτηση του εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης Ροντρίγκο.

Ο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης, Ροντρίγκο βρίσκεται στα «ραντάρ» των Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Τότεναμ, σύμφωνα με το TEAMtalk.



Ο 24χρονος άσος στοχεύει σε περισσότερα λεπτά συμμετοχής, ελπίζοντας να κερδίσει μια θέση στην αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.



Οι «γίγαντες» της Premier League παρακολουθούν στενά την πορεία του, αν και στη Ρεάλ επιμένουν ότι ο Ροντρίγκο εξακολουθεί να υπολογίζεται κανονικά από τον Τσάμπι Αλόνσο, οπότε μια μεταγραφή τον Ιανουάριο θα ήταν δύσκολη και το κόστος της θα κυμαινόταν γύρω στα 80 εκατ. ευρώ.