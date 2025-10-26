«Χάλκινος» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ταεκβοντό ο 17χρονος Ψαρρός!

Ο Άρης Ψαρρός κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των -54 κιλών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό που διεξάγεται στο Γουσί της Κίνας, σημειώνοντας μια ιστορική διάκριση για το ελληνικό ταεκβοντό.

Ο μόλις 17χρονος αθλητής, που πέρυσι είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων, απέδειξε πως μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο και στους άνδρες, χαρίζοντας στην Ελλάδα το 17ο παγκόσμιο μετάλλιό της στην ιστορία του θεσμού.

Η πορεία του Ψαρρού προς το βάθρο

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε εντυπωσιακά τη διοργάνωση, επικρατώντας του Μογγόλου Γιοντονιάμτς και του Σέρβου Ίβκοβιτς με 2-0 (12-0, 18-11), εξασφαλίζοντας πρόκριση στη φάση των «16».

Στη συνέχεια, αντιμετώπισε τον Ισπανό Χάιρο Αχένχο Τρίγκος — αντίπαλο του στον περσινό τελικό εφήβων — και τον νίκησε ξανά με 2-0 (7-6, 11-4), προχωρώντας στους «8».

Στον προημιτελικό, αν και έχασε τον πρώτο γύρο από τον Βραζιλιάνο Γκονσάλβες με 8-3, έκανε εντυπωσιακή ανατροπή, επικρατώντας στα επόμενα δύο 9-3 και 8-2, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Στον αγώνα για την πρόκριση στον τελικό, ο Ψαρρός αντιμετώπισε τον Τούρκο Φουρκάν Ουμπεϊντέ Καμόγλου. Παρά την πολύ καλή εμφάνιση και τη μάχη μέχρι το τέλος, ηττήθηκε οριακά (10-4, 6-6) και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Η Ελλάδα στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ταεκβοντό

Με το μετάλλιο του Ψαρρού, η Ελλάδα μετρά πλέον 17 μετάλλια στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ταεκβοντό:

🥇 1 χρυσό | 🥈 5 αργυρά | 🥉 11 χάλκινα

Το μετάλλιο του νεαρού αθλητή είναι μόλις το τέταρτο παγκόσμιο μετάλλιο σε κατηγορία ανδρών, μετά από εκείνα των Μιχάλη Τόλιου (1997), Θανάση Μπαλίλη (2001) και Απόστολου Τεληκώστογλου (2019).

Αναλυτικά τα ελληνικά μετάλλια:

1991 | Μόρφου Δροσίδου | χάλκινο (-65κ)

1991 | Θεανώ Κετετσίδου | χάλκινο (-70κ)

1993 | Μόρφου Δροσίδου | αργυρό (-65κ)

1993 | Κατερίνα Βάσση | αργυρό (-70κ)

1993 | Ελισάβετ Μυστακίδου | χάλκινο (+70κ)

1997 | Μιχάλης Τόλιος | χάλκινο (-83κ)

1997 | Μόρφου Δροσίδου | αργυρό (-65κ)

2001 | Θανάσης Μπαλίλης | χάλκινο (-72κ)

2001 | Μάγδα Σειρεκίδου | χάλκινο (-51κ)

2001 | Ελισάβετ Μυστακίδου | χάλκινο (-72κ)

2003 | Αρετή Αθανασοπούλου | χρυσό (-59κ)

2003 | Ελισάβετ Μυστακίδου | χάλκινο (-67κ)

2003 | Κυριακή Κούβαρη | χάλκινο (+72κ)

2015 | Ανδριάνα Ασπρογέρακα | χάλκινο (-53κ)

2019 | Απόστολος Τεληκώστογλου | αργυρό (-80κ)

2022 | Θεοπούλα Σαρβανάκη | αργυρό (-62κ)

2025 | Άρης Ψαρρός | χάλκινο (-54κ)

Το μέλλον του ελληνικού ταεκβοντό

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Άρης Ψαρρός δείχνει έτοιμος να πρωταγωνιστήσει και στους άνδρες. Αν και αγωνίζεται στα -54 κιλά, βρίσκεται ήδη στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στην ολυμπιακή κατηγορία των -58 κιλών — μια ένδειξη του τεράστιου ταλέντου και της προοπτικής του.

Η επιτυχία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γουσί δεν είναι απλώς μια μεγάλη προσωπική στιγμή, αλλά και ένα μήνυμα αναγέννησης για το ελληνικό ταεκβοντό, που δείχνει ξανά τη δυναμική του στις διεθνείς διοργανώσεις.