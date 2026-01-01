Πρώτος σύλλογος της χώρας ο Παναθηναϊκός και το 2025!

Να τι θα πει πραγματικά πολυαθλητικός! Το SDNA και ο Αριστοτέλης Μπενόγλου κατέγραψαν ένα-ένα τα μετάλλια που κατέκτησαν τα παραδοσιακά πολυαθλητικά σωματεία το 2025 σε όλα τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και Κύπελλα Ελλάδας των αθλημάτων που καλλιεργούνται στη χώρα μας!

Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας εκθέτει όσους προπαγανδίζουν υπέρ της «ερυθρόλευκης» πρωτοκαθεδρίας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο και καταρρίπτει τους... λιμανίσιους μύθους περί πολυαθλητισμού. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός απέχουν μεταξύ τους όχι πέντε, όχι δέκα, αλλά 46 ολόκληρα μετάλλια σε άνδρες και γυναίκες (122 έναντι 76). Οι υπόλοιποι επτά σύλλογοι της λίστας, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Ηρακλής, Πανελλήνιος, Εθνικός Αθηνών και Πανιώνιος, μετρούν αθροιστικά 126 μετάλλια, δηλαδή μόλις τέσσερα περισσότερα απ' όσα έχουν φορέσει στον λαιμό τους μόνοι τους οι αθλητές του Τριφυλλιού!

Οι «πράσινοι», όπως και στην αντίστοιχη έρευνα που είχε δημοσιευτεί πάλι εδώ για τη σεζόν 2023-24, υπερέχουν σε όλες τις κατηγορίες: στα χρυσά, τα αργυρά και τα χάλκινα μετάλλια, καθώς και στον αριθμό διαφορετικών αθλημάτων (14) με τουλάχιστον μία θέση στο βάθρο. Παράλληλα, ακόμα ένα επιβλητικό στατιστικό στοιχείο έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα: ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, πέραν των δεκάδων ομαδικών τίτλων που κατέκτησε το 2025, κατόρθωσε μέσω των αθλητών και των αθλητριών του να συλλέξει τον ασύλληπτο αριθμό των 611 μεταλλίων σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (εκ των οποίων τα 219 είναι χρυσά), σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Κύπελλα Ελλάδας και διεθνείς διοργανώσεις! Νούμερα που προκαλούν δέος και που φαντάζουν απλησίαστα για κάθε άλλον ελληνικό σύλλογο!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2025 (με την τελευταία καταγεγραμμένη διοργάνωση να είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας σκαφών τύπου Star, που ολοκληρώθηκε στις 29 Δεκεμβρίου)

1. Παναθηναϊκός: 122 μετάλλια (43 χρυσά - 38 αργυρά - 41 χάλκινα) σε 14 αθλήματα (ανοικτός/κλειστός στίβος, κολύμβηση, πυγμαχία, ελληνορωμαϊκή πάλη και πάλη σε άμμο, άρση βαρών, ξιφασκία, επιτραπέζια αντισφαίριση, σκοποβολή σταθερού στόχου και σκοποβολή κινητού στόχου, τοξοβολία, ποδηλασία δρόμου, ποδηλασία πίστας, ορεινή ποδηλασία και ποδηλασία cyclo cross, καταδύσεις, μοντέρνο πένταθλο, σκάκι, τρίαθλο)

2. Ολυμπιακός: 76 μετάλλια (33 - 20 - 23) σε 8 αθλήματα (ανοικτός/κλειστός στίβος και ανώμαλος δρόμος, κολύμβηση και κολύμβηση ανοικτής θάλασσας, πυγμαχία, ξιφασκία, επιτραπέζια αντισφαίριση, τένις, ιστιοπλοΐα, κικ μπόξινγκ)

3. ΠΑΟΚ: 47 μετάλλια (18 - 13 - 16) σε 6 αθλήματα (ανοικτός/κλειστός στίβος, κολύμβηση, τεχνική κολύμβηση, πυγμαχία, ελληνορωμαϊκή πάλη και πάλη σε άμμο, άρση βαρών)

4. ΑΕΚ: 22 μετάλλια (8 - 6 - 8) σε 8 αθλήματα (ανοικτός/κλειστός στίβος και ανώμαλος δρόμος, πυγμαχία, ορεινή ποδηλασία, επιτραπέζια αντισφαίριση, ξιφασκία, καλλιτεχνική κολύμβηση, μπόουλινγκ, e-sports)

5. Άρης Θεσσαλονίκης: 16 μετάλλια (7 - 7 - 2) σε 5 αθλήματα (ανοικτός/κλειστός στίβος, κολύμβηση, άρση βαρών, ελευθέρα πάλη, τζούντο)

6. ΝΓΣ Ηρακλής Θεσσαλονίκης: 16 μετάλλια (5 - 5 - 6) σε 3 αθλήματα (ανοικτός/κλειστός στίβος, ξιφασκία, καταδύσεις)

7. Πανελλήνιος: 11 μετάλλια (4 - 5 - 2) σε 4 αθλήματα (ανοικτός/κλειστός στίβος, άρση βαρών, τζούντο, μοντέρνο πένταθλο)

8. Εθνικός Αθηνών: 7 μετάλλια (2 - 1 - 4) σε 2 αθλήματα (πυγμαχία, ελληνορωμαϊκή και ελευθέρα πάλη)

9. Πανιώνιος: 7 μετάλλια (0 - 2 - 5) σε 3 αθλήματα (ανοικτός/κλειστός στίβος, ενόργανη γυμναστική, εδαφοσφαίριση)

Σημ.1: Δεν προσμετρήθηκαν τα μετάλλια στις μικρότερες ηλικίες και στους Μasters, καίτοι ο Παναθηναϊκός αθροιστικά υπερισχύει κατά κράτος και σε αυτόν τον τομέα! Οι διοργανώσεις ΑμεΑ, επίσης, επιλέχθηκε να μη συμπεριληφθούν στη λίστα, ώστε να είναι πιο δίκαιη η σύγκριση, αφού κανένα άλλο σωματείο δεν διαθέτει την αντίστοιχη δυναμική του Παναθηναϊκού (26 ενεργά τμήματα). Δεν υπολογίστηκαν επίσης τα τοπικά, περιφερειακά, χειμερινά, εαρινά και διασυλλογικά πρωταθλήματα των ομοσπονδιών, καθώς και τα διάφορα μίτινγκ ή Κύπελλα που διοργανώθηκαν από συλλόγους, ακόμα και αν ήταν ευρείας συμμετοχής.

Σημ.2: Οι σκυταλοδρομίες και τα ομαδικά αγωνίσματα καταμετρήθηκαν ως μονάδα (και όχι διπλά ή τετραπλά). Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα διπλά και μικτά αγωνίσματα της αντισφαίρισης και της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, όπου οι αθλητές δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν ως μέλη του ίδιου συλλόγου.

Σημ.3: Δεν συμπεριλήφθηκαν τα ομαδικά αθλήματα αρτιμελών (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ, ράγκμπι, futsal κλπ.) ή ΑμεΑ (μπάσκετ με αμαξίδιο, ποδόσφαιρο ακρωτηριασμένων κ.ά.). Ωστόσο, αν συνυπολογίσουμε τις κατακτήσεις τίτλων σε ομαδικά σπορ, καθώς και τις δεύτερες και τρίτες θέσεις των ομάδων σε διασυλλογικές διοργανώσεις ομαδικών αθλημάτων, όπως και τους ομαδικούς τίτλους σε όσα ατομικά σπορ αναδεικνύεται πρωταθλητής σύλλογος βάσει βαθμολογίας ή κατάταξης, το Τριφύλλι όχι μόνο διατηρεί τη διαφορά του από τον δεύτερο, αλλά την αυξάνει ακόμα περισσότερο!

Σημ.4: Για λόγους οικονομίας, δεν συμπεριλαμβάνονται τα μετάλλια που κατέκτησαν αθλητές των εκατοντάδων άλλων συλλόγων που δεν καλλιεργούν μαζικά τον αθλητισμό και που δεν θεωρούνται πολυαθλητικοί ή δημοφιλείς (π.χ. ο ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας και ο Γ.Σ. Ελευθέριος Βενιζέλος στον στίβο, ο Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου στην κολύμβηση, ο Άτλας Καλλιθέας στα βαρέα αθλήματα, ο Ν.Ο. Ιωαννίνων και ο Ν.Ο. Θεσσαλονίκης στην κωπηλασία κ.ο.κ.), παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο συνολικός αριθμός μεταλλίων τους είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του αριθμού μεταλλίων σωματείων της υπάρχουσας λίστας.

Σημ.5: Στη λίστα μεταλλίων αυτονόητα συμπεριλήφθηκαν και οι εναλλακτικές μορφές ορισμένων αθλημάτων, όπως είναι η ανοικτή θάλασσα για την κολύμβηση, ο ανώμαλος δρόμος για τον στίβο, η ποδηλασία ορεινού δρόμου ή cyclo cross, η πάλη σε άμμο, το Laser Run του μοντέρνου πεντάθλου κ.ά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ Α.Ο. (01/01/2025 - 31/12/2025)

ΕΓΧΩΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ (Πανελλήνια Πρωταθλήματα και Κύπελλα Ελλάδας - όπου αυτά διεξάγονται)

Άνδρες - Γυναίκες: 122 (43 - 38 - 41)

Μικρότερες Ηλικίες: 158 (51 - 56 - 51)

Masters: 157 (59 - 53 - 45)

ΑμεΑ: 110 (52 - 32 - 26)

ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΑ (Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Παγκόσμια Κύπελλα, Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Βαλκανικά Πρωταθλήματα, Παναμερικανικοί Αγώνες)

Άνδρες - Γυναίκες: 31 (7 - 7 - 17)

Μικρότερες Ηλικίες: 21 (4 - 8 - 9)

Masters: 9 (2 - 5 - 2)

ΑμεΑ: 3 (1 - 1 - 1)

ΣΥΝΟΛΟ

611 μετάλλια (219 χρυσά - 200 αργυρά - 192 χάλκινα)

Είπατε κάτι για... πολυαθλητικούς; Όταν υπολογίζεται το σύνολο του αθλητισμού και όχι επιλεγμένα ομαδικά σπορ, ο Παναθηναϊκός υπερισχύει, ακόμα και αν πολλές φορές δεν διαθέτει το μεγαλύτερο μπάτζετ...

Καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο!