Συγκινημένη η Τζένγκο μετά τον τελικό: «Μπορούσε να βγει κάτι πολύ καλύτερο, είμαι σίγουρη» (vid)

Με έντονη συγκίνηση μίλησε η Ελίνα Τζένγκο μετά τον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο, όπου κατέλαβε την 5η θέση με καλύτερη βολή στα 62,72 μ.

Η πρωταθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ αναφέρθηκε στην πίεση της χρονιάς, στην προσπάθειά της για ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά και στους στόχους που θέτει για την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:

«Συγκινούμαι γιατί βγαίνει όλη η πίεση της χρονιάς. Σήμερα μπορούσε να βγει κάτι πολύ καλύτερο, είμαι σίγουρη. Ήμουν έτοιμη να ρίξω πολλά μέτρα. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, πρέπει να τα δεχτούμε όλα και να προχωρήσουμε. Θέλω να πω πως είμαι πανευτυχής για το ότι τελείωσα τη σεζόν υγιής, είμαι καλά και έτοιμη να ξεκινήσω την προπόνησή μου για την επόμενη σεζόν, ακόμη πιο δυνατή.

Αυτό το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μου δίνει μόνο πείσμα για το επόμενο. Δεν με στεναχωρεί τόσο πολύ η θέση. Στα προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα δεν ήμουν καν στον τελικό, αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνω. Δεν μπορώ να είμαι αχάριστη, κέρδισα πάρα πολλούς αγώνες, έριξα πολλά μέτρα και σταθερά μέτρα. Έκανα μια πολύ καλή χρονιά. Δεν βγήκε εδώ, δεν πειράζει. Προχωράμε στα επόμενα».