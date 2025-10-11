Παπαδάτου στο SDNA: «Προσωπικά είχα πάντα ανοιχτούς λογαριασμούς με τον πρωταθλητισμό»

Η Όλγα Παπαδάτου, πυγμάχος του Παναθηναϊκού με σπουδαίες διακρίσεις και σε διεθνές επίπεδο, ανοίγει την καρδιά της στο SDNA.

Η σπουδαία αθλήτρια του «Τριφυλλιού» μίλησε για τις θυσίες που απαιτείται να κάνει ένα παιδί για να ασχοληθεί με την Πυγμαχία, εξέφρασε τους στόχους της για το μέλλον, μίλησε για την παράδοση που έχει ο Παναθηναϊκός (και) στο συγκεκριμένο άθλημα και έστειλε μήνυμα στα κορίτσια που σκέφτονται να ασχοληθούν με την Πυγμαχία.

Παράλληλα, εξέφρασε την πίστη της πως ο «Επτάστερος» θα βρίσκεται στο Final-4 της Euroleague και έκανε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Ας πιάσουμε το νήμα από την αρχή, τι είναι αυτό που ωθεί μια κοπέλα να ασχοληθεί με το άθλημα της Πυγμαχίας; Τι είναι αυτό που σε προσέλκυσε και σε έκανε να το αγαπήσεις;

«Η Πυγμαχία λειτουργεί σαν ισορροπιστής. Κάνει τον αδύναμο δυνατό. Τον άγριο, ήρεμο. Του βιαστικού του μαθαίνει να περιμένει, και του φοβισμένου να έχει θάρρος . Άρα όλα αυτά είναι λόγοι που ωθούν κάποιον-α να ασχοληθεί με το άθλημα αυτό, διότι με κάθε τρόπο η πυγμαχία σε βοηθάει να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

Προσωπικά, είχα πάντα “ανοιχτούς λογαριασμούς” με τον πρωταθλητισμό. Είχα ταλέντο στα αθλήματα, αλλά ποτέ δεν είχα ασχοληθεί σοβαρά με ένα μόνο άθλημα. Έτσι, στα 25 μου, αποφάσισα πως ήρθε η στιγμή να το κάνω, έστω και καθυστερημένα. Το όφειλα στον εαυτό μου, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω αν αφοσιωνόμουν πραγματικά σε κάτι. Ο λόγος που διάλεξα τη Πυγμαχία είναι διότι μοιάζει πολύ με τη ζωή. Η διαφορά είναι ότι στη ζωή δεν υπάρχει προπονητής να πετάξει πετσέτα αν τα πράγματα ζορίσουν, ούτε διαιτητής να σταματήσει τον αγώνα. Πρέπει να σφίξεις τα δόντια και να συνεχίσεις. Οπότε επειδή είχα περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο στην ζωή μου και τα κατάφερα μόνη μου, η πυγμαχία σκέφτηκα πως δεν είναι κάτι μπροστά στην πραγματικότητα της ζωής».

Τι θυσίες απαιτείται να κάνει μια αθλήτρια από μικρή ηλικία, ώστε να φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο και να πετύχει διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό;

«Το πρόγραμμα σου προσαρμόζεται γύρω από το άθλημα. Συνήθως οι άνθρωποι που σε αγαπάνε προσαρμόζονται γύρω από το πρόγραμμα σου, υπάρχουν και αυτοί που σου «κρατάνε μούτρα» που δεν τους ακολουθείς. Αυτούς δεν τους θέλουμε. Επίσης χάνεις στιγμές με οικογένεια. Κυρίως όμως υπάρχει μεγάλη ψυχολογική φθορά εκτός από την σωματική. Πρέπει να αντέξεις τις αμφιβολίες, την πίεση, την αδικία, την απογοήτευση. Να συνεχίζεις να προπονείσαι με πάθος, ακόμα και όταν δεν βλέπεις άμεσα αποτελέσματα ή όταν όλα πάνε στραβά. Και σε όλα αυτά είσαι μόνος. Τα υπόλοιπα, όπως το να κοιμάσαι νωρίς, να μην ξενυχτάς, να τρως σωστά είναι επιλογές όχι θυσίες».

Έχεις στο παλμαρέ σου Πρωταθλήματα Ελλάδος, σημαντικές επιτυχίες σε διεθνή τουρνουά, ενώ ήσουν και χρυσή βαλκανιονίκης το 2023, τρίτη στην Ελλάδα και πέμπτη στον κόσμο. Περίμενες ότι θα έφτανες τόσο ψηλά όταν ξεκίνησες την καριέρα σου;

«Δεν περίμενα τίποτα αλλά ήθελα, ονειρευόμουν και ήλπιζα πολλά. Δούλευα πολύ και συνέχεια, είχα μπει σε μια διαδικασία τόσο σκληρή χωρίς καν να έχω αγωνιστεί ακόμα. Ώρες-ώρες απορούσα γιατί το κάνω όλο αυτό στον εαυτό μου. Βασικά πολλοί απορούσαν, μου έλεγαν να σταματήσω και ότι στην ηλικία που ξεκίνησα δεν θα κατάφερνα πολλά. Εγώ απλά δούλευα κι όλους αυτούς τους κράτησα σε απόσταση».

Έχοντας ανταγωνιστεί με σπουδαίες αθλήτριες από το εξωτερικό, πώς κρίνεις το επίπεδο του αθλήματος στην χώρα μας;

«Στο εξωτερικό, στις μεγάλες Εθνικές ομάδες, οι ερασιτέχνες αθλητές πληρώνονται κανονικό μισθό. Έχουνε ολόκληρο επιτελείο από γιατρούς διατροφολόγους φυσικοθεραπευτές και λοιπά. Το μόνο που σκέφτονται είναι... βασικά δε έχουν να σκεφτούν κάτι, απλά εκτελούν το πλάνο. Εμείς εδώ είμαστε πιο σκληραγωγημένοι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρκετούς εξωτερικούς παράγοντες πέρα από το άθλημα. Παρόλα αυτα δεν υστερούμε πουθενά. Έχουμε πείσμα, έχουμε πάθος και πάρα πολύ ταλέντο. Νομίζω οι Έλληνες αθλητές έχουμε πολύ δυνατό mentality και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Με όλα αυτά που έχεις ήδη πετύχει, ποιοι είναι οι μελλοντικοί σου στόχοι και πού θα ήθελες να φτάσεις;

«Θέλω διακρίσεις διεθνείς σε Πρωταθλήματα παγκόσμια και πανευρωπαϊκά. Θέλω να ανέβω στο βάθρο των μεγαλύτερων διοργανώσεων. Θέλω επίσης να αρχίσω να παίζω επαγγελματικούς αγώνες. Από εκεί ίσως καταφέρω να βάλω χρήματα στην τσέπη μου».

Η Πυγμαχία δεν έχει την προβολή που έχουν άλλα αθλήματα. Ποια είναι η στήριξη που έχεις λάβει από την Πολιτεία για να φτάσεις σε αυτές τις επιτυχίες;

«Στηρίζομαι στον αγώνα μου και ανά καιρούς βρίσκονται καλοί άνθρωποι που πιστεύουν σε μένα και μου δίνουν το χέρι για να κάνω ένα βήμα παρά πέρα,

Έχω λάβει κάποια στήριξη, κυρίως μετά το μετάλλιο που κατέκτησα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. ένα χρηματικό ποσό, αλλά και κάποιες ιατρικές εξετάσεις που είχα ζητήσει και ήταν πολύ ακριβές για να τις καλύψω μόνη μου. Αυτά από την ΕΟΕ.

Η ΕΟΠ επίσης με έχει βοηθήσει με τον τρόπο της. Επίσης ένα θετικό που έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι αθλητές μπορούν να κάνουν κάθε χρόνο ένα πλήρες ιατρικό check-up, με εξετάσεις απαραίτητες για έναν πυγμάχο, ειδικά λόγω των χτυπημάτων στο κεφάλι.

Είμαι ευγνώμων και τα υπολογίζω όλα αυτά. Παρ’ όλα αυτά, η πραγματικότητα είναι πως στο επίπεδο που αθλούμαι και κάνω πρωταθλητισμό, τα πράγματα δεν είναι απλά· χρειάζονται λεφτά για να μπορείς να είσαι καλά καθημερινά. Να μπορείς να κάνεις την προπόνηση σου χωρίς να σκέφτεσαι τίποτε άλλο, ούτε άμα θα βγει ο μήνας, ούτε αν θα πληρώσεις τις υποχρεώσεις».

Ανήκεις από τον περασμένο Σεπτέμβριο στο έμψυχο δυναμικό του Παναθηναϊκού, που έχει «γράψει» την δική του ιστορία στον χώρο της Πυγμαχίας. Θεωρείς ότι ο σύλλογος μπορεί να κατακτήσει τίτλους και να συνεχίσει την σπουδαία παράδοση που έχει στο άθλημα;

«Φυσικά και μπορεί. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας ιστορικός σύλλογος, με μεγάλη παράδοση στην Πυγμαχία, και πιστεύω πως φέτος θα ξαναγράψει ιστορία. Υπάρχει ενέργεια, δυναμική και διάθεση για δουλειά. Θέλω να πάρουμε και Πρωτάθλημα γυναικών. Είναι τιμή μου που ανήκω σ’ αυτό το σύλλογο και θέλω, με τον τρόπο μου, να συμβάλω κι εγώ στη συνέχεια αυτής της παράδοσης».

Με την εμπειρία που έχεις στο άθλημα αλλά και τις διακρίσεις σου, νιώθεις σαν να έχεις έναν ρόλο «μέντορα» για τους συναθλητές και τις συναθλήτριές σου;

«Ξεκίνησα την Πυγμαχία το 2017, όταν ήμουν 25 χρονών. Όσοι με γνώρισαν από τα πρώτα μου βήματα και έχουν δει την πορεία μου σίγουρα τους ανοίχτηκε ένα “εγκεφαλικό μονοπάτι” στο ότι τα πάντα γίνονται και όλα είναι εφικτά αν πιστέψεις και αν δουλέψεις. Ποτέ δεν θα με ακούσεις να λέω σε κανέναν "παράτα το καλύτερα". Πάντα εμψυχώνω και πάντα πιστεύω σε όποιον βλέπω ότι το θέλει πολύ αλλά μπορεί να έχει αμφιβολίες για την ηλικία του ή για οποιοδήποτε εμπόδιο μπορεί να θέτει στον εαυτό του. Οπότε, ναι - ίσως κάποιες φορές να έχω πάρει αυτόν τον ρόλο, του μέντορα».

Βρισκόμαστε στο πιο ιστορικό γήπεδο της χώρας. Πώς είναι η αίσθηση να βρίσκεσαι καθημερινά εδώ και να προπονείσαι στην Λεωφόρο;

«Δεν το σκέφτηκα έτσι να σου πω την αλήθεια. Όπου υπάρχει αγάπη μου αρέσει να προπονούμαι».

Παρακολουθείς ποδόσφαιρο και μπάσκετ; Αν ναι, ποια είναι η άποψή σου για τις ομάδες που έχει σχηματίσει ο Παναθηναϊκός;

«Δεν γνωρίζω πολλά, αλλά μπορώ να πω ότι νιώθω έναν ιδιαίτερο σεβασμό για την προσωπικότητα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς· σαν άνθρωπο και σαν προπονητή, και πιστεύω βαθιά στις επιλογές του και στον τρόπο που χειρίζεται την ομάδα.

Μάλιστα fun fact είναι πως όταν ήμουν πολύ μικρή υπήρξε προπονητής μου στις ακαδημίες του Κωφίδη στη Θεσσαλονίκη, ήμουν το μοναδικό κορίτσι μέσα στα αγόρια και ήμουν η αδυναμία του. Δεν ξέρω αν με θυμάται βέβαια…

Όσο αφορά το μπάσκετ ο Παναθηναϊκός κοντράρει ισάξια κάθε ομάδα της Euroleague και θεωρω ότι θα φτάσει στο Final-4».

Για τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, έχεις κάποια εικόνα;

«Δεν έχω άλλα είναι στο πρόγραμμα να παρακολουθήσω αγώνα μπάσκετ και βόλεϊ γυναικών. Γνώρισα κάποιες αθλήτριες την ημέρα του αγιασμού και μου κέντρισε το ενδιαφέρον να παρακολουθήσω».

Πώς είναι η συνεργασία σου με την απελθούσα αλλά και τη νέα διοίκηση του συλλόγου;

«Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι προηγούμενοι και ποιοι είναι τώρα... Μπορεί να μιλάω καθημερινά με διοικητικά στελέχη απλά να μη ξέρω ότι θεωρούνται διοίκηση. Δεν ασχολιόμουν ποτέ με αυτά. Γενικά κοιτάω να κάνω την προπόνηση μου και να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου».

Οι νέες εγκαταστάσεις στον Βοτανικό είναι κάτι που περιμένετε οι αθλητές και οι αθλήτριες του «Τριφυλλιού»; Αποτελούν ένα κίνητρο για εσάς, για να βρίσκεστε στον σύλλογο όταν θα είναι έτοιμες προς παράδοση;

«Δεν μπορώ να πω ότι αντλώ κίνητρο από αυτό. Έχω μάθει να κάνω τη δουλειά μου τώρα, με ό,τι έχω στη διάθεσή μου. Στόχος μου είναι να παραμένω συγκεντρωμένη, ανεξάρτητα από τις συνθήκες . πιστεύω πως όλοι οι αθλητές υψηλού επιπέδου σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Όταν οι εγκαταστάσεις ολοκληρωθούν, φυσικά θα είναι κάτι πολύ όμορφο και θετικό για όλους μας. Ωστόσο, μέχρι τότε, πορεύομαι με αυτά που έχω και προσπαθώ κάθε μέρα να δίνω το καλύτερο του εαυτού μου».

Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο του Παναθηναϊκού;

«Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Παναθηναϊκού που μας στηρίζει. Η ενέργεια της ομάδας σε κάνει να θέλεις να δίνεις πάντα το κάτι παραπάνω. Εύχομαι να κάνω περήφανους όλους όσοι αγαπούν αυτό το σύλλογο και να γράψουμε νέες σελίδες στην ιστορία του».

Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις σε μια κοπέλα που σκέφτεται να ασχοληθεί με την Πυγμαχία;

«Προσοχή! Κίνδυνος εθισμού!».