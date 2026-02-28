«Εγώ θα τους γ…» φώναζε ο αρχηγός της εθνικής πόλο, Ντίνος Γεννηδουνιάς (vid)

Ο τελικός ήταν συγκλονιστικός και αποτέλεσε διαφήμιση για το πόλο. Στιγματίστηκε όμως από μια φράση που φώναξε… on camera ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής ομάδας της Ελλάδας, Ντίνος Γεννηδουνιάς.

Στα μισά του τρίτου οκταλέπτου, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πίσω στο σκορ, ο Γεννηδουνιάς έκλεψε τη μπάλα και σκόραρε ισοφαρίζοντας το παιχνίδι.

Η αντίδραση του ήταν να γυρίσει προς την πλευρά που βρισκόταν η εξέδρα και οι κάμερες της ΕΡΤ και να φωνάξει με εμφανή τρόπο: «Εγώ θα τους γ…».

Ο Γεννηδουνιάς θυμίζουμε ότι είναι αρχηγός και στην Εθνική ανδρών πόλο και σαφέστατα τέτοιες ενέργειες δεν αρμόζουν στην ιδιότητα του, ανεξαρτήτως της έντασης και της μάχης που εξελισσόταν στην πισίνα.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη διόλου τιμητική... έκφραση συναισθημάτων από τον ίδιο: