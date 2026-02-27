Πανιώνιος και ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη για την πρόκριση στην τελική οκτάδα, στη Σερβία τα Χανιά

Με τη συμμετοχή τριών ελληνικών ομάδων, διεξάγεται το τριήμερο 27 Φεβρουαρίου-1η Μαρτίου η Β΄ προκριματική φάση του Conference Cup γυναικών στην υδατοσφαίριση, από την οποία θα προκύψουν οι οκτώ ομάδες που θα αγωνιστούν στην τελική φάση (26-29 Μαρτίου) και θα διεκδικήσουν το τρόπαιο της νεοσύστατης διοργάνωσης.

Πανιώνιος και ΠΑΟΚ θα τεθούν αντιμέτωποι στον Β΄ όμιλο, τον οποίο φιλοξενούν οι «κυανέρυθρες» στη Νέα Σμύρνη, διεκδικώντας μαζί με την ιταλική Κοζέντσα δύο εισιτήρια για την τελική οκτάδα.

Τα Χανιά, που συμμετέχουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ταξιδεύουν στο Νόβι Σαντ της Σερβίας για τους αγώνες του Γ΄ ομίλου, μαζί με την οικοδέσποινα Βοϊβοντίνα, την ισπανική Τενερίφε και τη γερμανική Μπόχουμ.

Στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος και ΠΑΟΚ θα επιδιώξουν να ξεπεράσουν διαδοχικά το εμπόδιο της Κοζέντσα, ώστε στη μεταξύ τους αναμέτρηση, το πρωί της Κυριακής (1/3, 10:00), να παίξουν απλώς για την πρώτη θέση του Β΄ ομίλου.

Στην αποψινή (27/2, 20:00) πρεμιέρα οι «κυανέρυθρες» θα βρεθούν απέναντι στην ιταλική ομάδα, για να πάρει σειρά το Σάββατο (28/2, 20:00) ο «δικέφαλος του βορρά». Η Κοζέντσα, που φέτος είναι πέμπτη στο ιταλικό πρωτάθλημα, δεν είναι κάποιο φόβητρο, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολος αντίπαλος.

Αν και είναι θεωρητικά η ασθενέστερη από τις τρεις ελληνικές ομάδες, ο ΝΟ Χανίων βρίσκεται σε έναν όμιλο που του επιτρέπει να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Το κρητικό συγκρότημα θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του σήμερα (27/2, 21:00), με το δυσκολότερο παιχνίδι του, απέναντι στην Τενερίφε Ετσεϊδε, η οποία πάντως φέτος δίνει μάχη για να αποφύγει τον υποβιβασμό από την πρώτη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Στη συνέχεια, τα Χανιά θα αντιμετωπίσουν δύο ομάδες από χώρες με σαφώς υποδεέστερο επίπεδο, τη σερβική Βοϊβοντίνα (28/2, 19:00) και τη γερμανική Μπόχουμ (1/3, 21:00), έχοντας την ευκαιρία να πάρουν μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις του Γ΄ ομίλου.