Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το ‘πε και το ‘κανε: Η λίστα με τα 17 βαριά ονόματα στο κόμμα Σαμαρά 09-09-2026 16:10 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Αντώνης Σαμαράς μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση του νέου του κόμματος Διαβάστε ποια είναι τα γνωστά ονόματα στη λίστα του με ένα κλικ στο instanews.gr Αυτό ακριβώς που χρειαζόταν: Άλλη ομάδα με αυτούς τους 2 ο ΠΑΟΚ menshouse.gr «Το αντιπολιτευτικό ανίψι…»: H αιχμηρότατη ανάρτηση του Νίκου Μαστοράκη για τη Σία Κοσιώνη dailymedia.gr «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε»: H δημόσια απάντηση Μητσοτάκη στο προσβλητικό μήνυμα της Ιωάννας Τούνη dailymedia.gr Πάει για το all in ο Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ δίνει 13η σύνταξη αλλά με τον δικό του τρόπο instanews.gr Βρες την πρωτεύουσα: Το φαινομενικά απλό κουίζ γεωγραφίας που το 95% κάνει τουλάχιστον 1 λάθος! Εσύ; menshouse.gr Το ‘πε και το ‘κανε: Η λίστα με τα 17 βαριά ονόματα στο κόμμα Σαμαρά instanews.gr Γκάι Ρίτσι σε ευχαριστώ: Η σειρά- υπερόπλο του Netflix επέστρεψε καλύτερη από ποτέ menshouse.gr Ούτε Μαρίν, ούτε Μάγερ: Αυτός ήταν ο MVP της ΑΕΚ menshouse.gr Το ‘πε και το ‘κανε: Η λίστα με τα 17 βαριά ονόματα στο κόμμα Σαμαρά SHARE