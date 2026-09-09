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Το ‘πε και το ‘κανε: Η λίστα με τα 17 βαριά ονόματα στο κόμμα Σαμαρά

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Ο Αντώνης Σαμαράς μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση του νέου του κόμματος

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Το ‘πε και το ‘κανε: Η λίστα με τα 17 βαριά ονόματα στο κόμμα Σαμαρά