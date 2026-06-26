Ολική ανατροπή με Σαμαρά – Αβραμόπουλο!

Τι αναμένεται να συμβεί και γιατί αλλάζει την πολιτική ατζέντα τελείως;

Τελικά δεν σβήνει εύκολα η φωτιά που… ξέσπασε με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο instanews.gr