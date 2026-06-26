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Ολική ανατροπή με Σαμαρά – Αβραμόπουλο!

ΠΡΟΣΩΠΑ
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Τι αναμένεται να συμβεί και γιατί αλλάζει την πολιτική ατζέντα τελείως;

Τελικά δεν σβήνει εύκολα η φωτιά που… ξέσπασε με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. 

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Ολική ανατροπή με Σαμαρά – Αβραμόπουλο!