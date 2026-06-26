Η διπλή ανάσα της Κεραμέως στον Μητσοτάκη

Την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξακολουθεί να βάλλεται από παντού, υπάρχει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως να δώσει ανάσες αισιοδοξίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ στο instanews.gr