Ryanair: Όλες οι πτήσεις που καταργεί στην Ελλάδα - Τι ισχύει για Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Κρήτη

Το προαναγγελθέν «διαζύγιό» της με τη Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσε με τον πιο ηχηρό τρόπο η Ryanair την Παρασκευή, ανακοινώνοντας το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», δραστικές περικοπές πτήσεων και από την Αθήνα και συνολική απώλεια 700.000 αεροπορικών θέσεων από την ελληνική αγορά.

Σε μια ιδιαίτερα επιθετική συνέντευξη Τύπου, ο εμπορικός διευθυντής της Ryanair, Jason McGuinness εξαπέλυσε πυρά κατά της Fraport Greece, καλώντας σε «σπάσιμο του μονοπωλίου» και κατηγορώντας ευθέως τη διαχειρίστρια εταιρεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας ότι με την πολιτική χρεώσεων που εφαρμόζει «διώχνει» την ανάπτυξη και ενισχύει ανταγωνιστικές αγορές της Ελλάδας, απειλώντας μάλιστα να μεταφέρει τη δραστηριότητα που θα χαθεί στην Αλβανία.

Το υψηλόβαθμο στέλεχος του χαμηλού κόστους αερομεταφορέα έκανε λόγο για «μονοπωλιακές πρακτικές» και για αεροδρόμια που έχουν καταστεί μη ανταγωνιστικά κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Μάλιστα, προειδοποίησε ανοιχτά ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να μεταφέρει ακόμη μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς της εκτός Ελλάδας, με βασικό αποδέκτη την Αλβανία, όπου ήδη λειτουργεί ταχέως αναπτυσσόμενη βάση στα Τίρανα με τέσσερα αεροσκάφη, τα οποία προτίθεται να αυξήσει από τον προσεχή χειμώνα.

«Η Ελλάδα χάνει έδαφος επειδή οι χρεώσεις αυξάνονται αντί να μειώνονται», ήταν το βασικό μήνυμα της Ryanair, με τον κ. McGuinness, πάντως, να φτάνει στην Αθήνα έχοντας έτοιμα πλακάτ για τη φωτογράφηση που έγραφαν «Υψηλό κόστος πρόσβασης σημαίνει: Καθόλου ανάπτυξη, Καθόλου εργασία, Καθόλου τουρισμός», με τα οποία μάλιστα επέλεξε να φωτογραφηθεί.

Ο ίδιος ανέφερε πως η Ryanair θέλει να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό με τις υφιστάμενες πολιτικές αεροπορικών τελών. Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι η Fraport ουδέποτε διαπραγματεύθηκε με τηνε ταιρεία σχετικά με τις χρεώσεις. «Στείλαμε email ζητώντας ενημέρωση, αλλά δεν πήραμε απάντηση. Μάθαμε τις τιμές από τον handler», διευκρίνισε.

Αναλυτικά η εταιρεία ανακοίνωσε:

το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης, όπου σταθμεύουν τρία αεροσκάφη,

περικοπές στο πρόγραμμα της Αθήνας τον προσεχή χειμώνα κατά 22%

συνολική απώλεια 700.000 θέσεων, η οποία αντιστοιχεί στο 45% της συνολικής χωρητικότητας τον επερχόμενο χειμώνα στη χώρα μας

τη μη εκτέλεση πτήσεων από Χανιά και Ηράκλειο για τον χειμώνα του 2026

την κατάργηση συνολικά 12 δρομολογίων από την ελληνική αγορά: Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο, Χανιά, Φρανκφούρτη, Γκέτεμποργκ, Ηράκλειο, Νιντερχάιν, Πόζναν, Στοκχόλμη, Βενετία-Τρεβίζο, Ζάγκρεμπ και Αθήνα προς Μιλάνο-Μπέργκαμο, καθώς και Χανιά προς Πάφο.

Συνολικά, η Ryanair υπολογίζει ότι οι περικοπές αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό της χειμερινής της χωρητικότητας στην Ελλάδα.

Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι οι περικοπές του χειμώνα δεν προδικάζουν την παρουσία του ιρλανδικού αερομεταφορέα στην ελληνική αγορά για το σύνολο του 2027, με τη διοίκηση της εταιρείας να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, καθώς όπως επισημάνθηκε δεν έχουν ληφθεί ακόμα οι αποφάσεις για το πτητικό πρόγραμμα του καλοκαιριού του 2027.

Η εταιρεία επιχείρησε να αποδώσει την εξέλιξη αποκλειστικά στο κόστος λειτουργίας των ελληνικών αεροδρομίων, βγάζοντας στη σέντρα επί του παρόντος κυρίως τη Fraport και αφήνοντας εκτός κάδρου την κυβέρνηση. Ο επικεφαλής της Ryanair αναγνώρισε ότι η μείωση κατά 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων από το 2024 ήταν «σωστή κίνηση» της κυβέρνησης. Υποστήριξε όμως ότι τα αεροδρόμια δεν πέρασαν ποτέ αυτό το όφελος στους επιβάτες.

Η Ryanair υποστηρίζει ότι οι συνολικές επιβαρύνσεις στα ελληνικά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport έχουν αυξηθεί κατά περίπου 66% από το 2019, μετατρέποντας την Ελλάδα σε μία από τις ακριβότερες αγορές χαμηλού κόστους στην Ευρώπη για τη χειμερινή περίοδο.

«Η Αλβανία το νέο ανερχόμενο hub της περιοχής»

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία παρουσίασε την Αλβανία ως το νέο ανερχόμενο hub της περιοχής. Όπως τονίστηκε, η βάση των Τιράνων ήδη αναπτύσσεται ταχύτερα από την ελληνική αγορά, ενώ εξετάζεται η προσθήκη περισσότερων αεροσκαφών από τον επόμενο χειμώνα. Στον ίδιο «χάρτη ανταγωνιστικότητας» η Ryanair τοποθέτησε επίσης την Ιταλία, την Κροατία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία, αγορές όπου - σύμφωνα με την εταιρεία - οι μειώσεις φόρων μεταφέρθηκαν πραγματικά στους επιβάτες.

Παρά τις περικοπές, η Ryanair άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επενδύσεων στην Ελλάδα, υπό αυστηρές όμως προϋποθέσεις. Το σχέδιο που παρουσίασε προτείνοντάς το στην κυβέρνηση προβλέπει επενδύσεις ύψους 1 δισ. δολαρίων, 10 νέα αεροσκάφη βάσης και 50 νέες γραμμές μέσα στην επόμενη πενταετία προκειμένου να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος των 12 εκ. επιβατών ετησίως (αύξηση 70%). Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, η ανάπτυξη αυτή «παγώνει» εάν δεν μειωθούν ουσιαστικά οι αεροδρομιακές χρεώσεις.

Σε ό,τι αφορά τους περίπου 100 εργαζόμενους της βάσης Θεσσαλονίκης, η εταιρεία ανέφερε ότι εξετάζεται η μετακίνησή τους σε άλλες βάσεις του ευρωπαϊκού δικτύου της, χωρίς πάντως να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα ή εγγυήσεις για το σύνολο των θέσεων.

Πηγή: ethnos.gr