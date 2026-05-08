Κρήτη: «Αν είχα χίλιες σφαίρες θα τις έριχνα» - Αμετανόητος ο 54χρονος για τη δολοφονία του 21χρονου

Σε φυλακές εκτός της Κρήτης θα οδηγηθεί ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του άτυχου Νικήτα, καθώς και η σύζυγός του μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή.

Ο ανακριτής έλαβε τις απολογίες του χθες στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για λόγους ασφαλείας.

«Στο πρόσωπό του έβλεπα τον φονιά του γιου μου, δήλωσε ο ίδιος ενώ την ίδια ώρα η αδερφή του θύματος ξεσπά κατά όλων όσων γνώριζαν για τις απειλές που δεχόταν ο νεαρός, όμως δεν τον προστάτευσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 54χρονος, στην πολύωρη απολογία του ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ότι αυτά τα 2,5 χρόνια, μετά το τροχαίο δυστύχημα του γιού του, το θύμα, ο 21χρονος Νικήστρατος είχε προκλητική συμπεριφορά απέναντί τους.

Όπως είπε σύμφωνα με την ΕΡΤ, έκανε άσεμνες χειρονομίες όποτε τους έβλεπε και περνούσε με προκλητικό τρόπο με το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι τους. Την ημέρα της δολοφονίας, όταν συναντήθηκαν τα 2 αυτοκίνητα, ο 54χρονος θεώρησε ότι ο νεαρός έκανε άσεμνη χειρονομία απέναντί τους με αποτέλεσμα να εμβολίσει το αυτοκίνητο του νεαρού. Το κακό έγινε, σύμφωνα με την απολογία του, όταν ο νεαρός Νικήστρατος, επιχείρησε να τον κλωσήσει. Τότε ο 54χρονος έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε 6 φορές.

Αν είχα χίλιες σφαίρες θα έριχνα και τις χίλιες. Δεν θα έμενα στις 6, είπε στην ανακρίτρια ο 54χρονος.

Σχετικά με το όπλο που είχε στη μέση του, ανέφερε πως το είχε πάρει μαζί του επειδή νωρίτερα είχε παρευρεθεί στο μνημόσυνο του ανιψιού του. Όπως είπε, ο ανιψιός του είχε σκοτωθεί πριν από εννέα χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα στο ίδιο σημείο, όταν το όχημα είχε προσκρούσει σε κολόνα φωτισμού με παρόμοιο τρόπο. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχε μαζί του το όπλο με σκοπό να ρίξει δύο μπαλωθιές στη μνήμη του, κάτι που τελικά δεν έκανε λόγω της μεγάλης παρουσίας κόσμου.

«Έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου»

Στην απολογία του την Πέμπτη (7/5) ο 54χρονος υποστήριξε επίσης ότι «ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό» του.

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου» φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του.

Όπως ανέφερε «ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου».

«Δεν είχε επαφή με το περιβάλλον»: Η απολογία της συζύγου του δράστη

Από την πλευρά της, η σύζυγος του δράστη υποστήριξε πως «το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “Κώστα, μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου».

«Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον» υποστήριξε η 56χρονη σύμφωνα με το cretalive.gr.

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια

Μετά την πολύωρη απολογία τους τόσο ο 54χρονος που εκτέλεσε τον 21χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης, όσο και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια.

Σε βάρος του 54χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Εκτός από τον 54χρονο, δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια.

Ο 54χρονος βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Βαρύ κλίμα στην κηδεία του 21χρονου

Την ημέρα της απολογίας τελέστηκε μέσα σε βαρύ κλίμα η κηδεία του 21χρονου Νικήστρατου, που σκοτώθηκε από το χέρι του 54χρονου πατέρα του φίλου του, με έξι σφαίρες.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού Χώνος του Μυλοποτάμου Κρήτης, αποχαιρέτησαν τον 21χρονο, με το κλίμα στον ιερό ναό της Αγίας Κυριακής που έχει κατακλυστεί από τους κατοίκους του χωριού, ήταν πολύ βαρύ.

Μια μεγάλη συγγνώμη, «για όσα δεν κάναμε» και μια μεγάλη υπόσχεση «ότι δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός, για κανένα λόγο» ανέφερε ο επικήδειος του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Προδρόμου ο οποίος είπε μεταξύ άλλων.

«Εκεί πια, παιδί μου, δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν. Εκεί να προσεύχεσαι για όλους μας» προτρέποντας όλους να δεσμευτούν ότι «δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα λόγο» κατέληξε στον επικήδειο του ο Μητροπολίτης.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το έγκλημα σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη το απόγευμα στην Αμμουδάρα, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 54χρονος είχε στήσει καρτέρι στον 21χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023.

Τα δύο οχήματα συναντήθηκαν στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ο δράστης, οδηγώντας μαύρο αυτοκίνητο, έκλεισε τον δρόμο στο όχημα του νεαρού και προκάλεσε σύγκρουση, με στόχο να τον ακινητοποιήσει.

Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, η οποία κλιμακώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, όταν ο 54χρονος έβγαλε όπλο.

Πηγή: cnn.gr