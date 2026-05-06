Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστή γέφυρα στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου λόγω έργων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην Αττική Οδό, λόγω προγραμματισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης που θα πραγματοποιηθούν στη γέφυρα του κλάδου της Λεωφόρου Μαρκοπούλου με κατεύθυνση προς Αθήνα, Κορωπί και Παιανία, από τις 20:00 της Τετάρτης (6/5) έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης (7/5), με στόχο την απαραίτητη συντήρηση του οδοστρώματος και την ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων των οδηγών.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του αυτοκινητόδρομου ανακοίνωσε ότι η γέφυρα θα παραμείνει κλειστή από το ξεκίνημά της, στο ύψος της συμβολής με την είσοδο προς Ελευσίνα και Αεροδρόμιο, μέχρι και το σημείο όπου συναντά τη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τεχνικές παρεμβάσεις με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και ακρίβεια.

Η Αττική Οδός και οι εναλλακτικές διαδρομές

Για το χρονικό διάστημα που ο συγκεκριμένος κλάδος θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας, οι οδηγοί που κινούνται από την περιοχή του Μαρκοπούλου και επιθυμούν να κατευθυνθούν προς την Αθήνα, το Κορωπί ή την Παιανία, καλούνται να ακολουθήσουν μια εναλλακτική διαδρομή η οποία έχει σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη πορεία περιλαμβάνει τη μετακίνηση μέσω της Αττικής Οδού με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο και στη συνέχεια την έξοδο στον Κόμβο Κ1, όπου υπάρχει ειδική σήμανση προς τις Τοπικές Οδούς.

Στη συνέχεια, οι χρήστες του οδικού δικτύου θα πρέπει να στρίψουν αριστερά ακολουθώντας τις πινακίδες προς Αθήνα, ώστε να εισέλθουν ξανά στον αυτοκινητόδρομο από τον Κόμβο Κ1 με κατεύθυνση προς την Αθήνα. Η διαδρομή συνεχίζεται προς τη Βάρη και το Κορωπί, με τελική έξοδο στον Κόμβο 20, ο οποίος οδηγεί στον προορισμό τους. Η εταιρεία διαχείρισης επισημαίνει ότι θα υπάρχει ευδιάκριτη σήμανση σε όλο το μήκος της παράκαμψης για τη διευκόλυνση των μετακινουμένων.

Πληροφορίες για τα μέτρα ασφαλείας

Η Νέα Αττική Οδός έχει μεριμνήσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την προστασία των εργαζομένων και των οδηγών. Έχουν ήδη τοποθετηθεί προσωρινές σημάνσεις που ενημερώνουν για τον αποκλεισμό, ενώ οι υπεύθυνοι παρακαλούν το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις της Τροχαίας που θα βρίσκεται στα σημεία των παρεμβάσεων.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα για διαρκή ενημέρωση των πολιτών μέσω των ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας του αυτοκινητόδρομου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την εταιρική ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.naodos.gr ή να παρακολουθούν τον επίσημο λογαριασμό στο X (@aodostraffic) για να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Μάλιστα, μέσω του ιστότοπου προσφέρεται και ζωντανή εικόνα από έξι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία, επιτρέποντας στους οδηγούς να έχουν πλήρη εικόνα πριν ξεκινήσουν τη διαδρομή τους. Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά το επιβατικό κοινό για την κατανόηση που επιδεικνύει κατά τη διάρκεια αυτών των αναγκαίων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών.

Πηγή: cnn.gr