Αργοστόλι: Τι έγινε μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου – «Η Μυρτώ ήταν ζωντανή όταν την πήρε το ασθενοφόρο»

Μία συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς που βρέθηκε νεκρή σε πλατεία του Αργοστολίου τα ξημερώματα της Τρίτης. Όπως είπε, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Mega, την ώρα που παρελήφθη από τους διασώστες το παιδί ήταν ζωντανό και ανοιγόκλεινε τα μάτια του.

«Κάποιος περαστικός το είδε το παιδί μου πεταμένο στο πεζοδρόμιο, πίσω από το μουράγιο. Το είχαν κρυμμένο, πεθαμένο εκεί. Και μου είπε ο τραυματιοφορέας που πήγαινε σε άλλο περιστατικό ότι τον κάλεσαν για να πάει στο παιδί μου. Και την ώρα που το πήρε, μου είπε ο οδηγός του αυτοκινήτου, είχε τις αισθήσεις του», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται πως όταν η νεαρή μεταφέρθηκεστο νοσοκομείο, της έγινε ΚΑΡΠΑ, όμως δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Στη συνέχεια ο πατάρας της 19χρονης ξέσπασε για τους άνδρες που συνελήφθησαν λέγοντας, «δεν έχασα το κορίτσι μου, έχασα τη ζωή μου όλη. Έχασα τον άγγελό μου. Σε παγίδα έπεσε το παιδί μου. Δεν το μεταφέρανε, δεν το βγάλανε έξω το παιδί, το πετάξανε το παιδί μου. Έκαναν αυτά που θέλαν να κάνουν οι κύριοι αυτοί. Εγώ το παιδί μου το έχασα.

Εγώ αυτόν τον άγγελο που έχασα, αυτό το παιδί που έχασα, του είχα δώσει αρχές. Το παγιδέψανε το παιδί μου. Δεν έχει σχέση το παιδί μου ούτε με ναρκωτικά, ούτε με ποτά. Το παγιδέψανε, το πήρε ο ένας που ήταν γνωστός της φίλος της που ήρθε για Πάσχα, απ’ ότι ξέρω, στη Κεφαλονιά και στη συνέχεια ήταν συνεννοημένοι με τους άλλους δύο και πήγαν εκεί και της ρίξανε τίποτα στο ποτήρι της που έπινε και δεν ξέρω τι κάνανε».

Τι συνέβη μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου πριν εντοπιστεί νεκρή

Φως στο τι συνέβη όταν η 19χρονη Μυρτώ βρέθηκε μαζί με τους τρεις νεαρούς που κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Αργοστόλι, προσπαθούν να ρίξουν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στην πρωινή εκπομπή του Mega, η νεαρή πήγε στο εν λόγω δωμάτιο μαζί με έναν φίλο της, ο οποίος ήταν και αυτός που μίλησε στην Αστυνομία.

Όπως κατέθεσε, μαζί με την κοπέλα πήραν δύο φορές τηλέφωνο έναν από τους δύο για να τους προμηθεύσουν ναρκωτικά. Ωστόσο παραμένει άγνωστο γιατί μετέβησαν στο δωμάτιο και οι δύο άνδρες, ο 26χρονος αρσιβαρίστας και ο 22χρονος Αλβανός.

Τόνισε πάντως πως ο άνδρας με τον οποίο πήγε στο ξενοδοχείο δεν είναι σύντροφός της.

Αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης εξηγούν ότι η 19χρονη Μυρτώ βγήκε από το ξενοδοχείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, γεγονός που δείχνει ότι το κρίσιμο είναι τι συνέβη μέσα στο δωμάτιο και της προκάλεσε αυτή την κατάσταση.

Οι τρεις νεαροί

Οι τρεις νεαροί κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τη Μυρτώ στην πλατεία. Πληροφορίες του iEidiseis.gr σημειώνουν ότι μετά από αυτό έστειλαν sms σε κολλητή φίλη της Μυρτούς ζητώντας της να πάει να την πάρει από την πλατεία γιατί δεν είναι καλά. Στη συνέχεια, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και έφυγαν. Η κλήση έγινε στις 4.40 το πρωί της Τρίτης όταν ακόμα η 19χρονη ήταν ζωντανή. Στις 5.15 επήλθε ο θάνατος στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στις 2.30 η μητέρα της Μυρτούς την πήρε τηλέφωνο. Η 19χρονη ήταν ακόμα καλά και πιθανότατα κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Οι αστυνομικοί έκριναν ότι πρέπει να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις και οι τρεις κατηγορούμενοι για έκθεση σε κίνδυνο. Ο ένας από τους τρεις, ηλικίας 26 ετών, είναι πρωταθλητής νέων στην άρση βαρών. Είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ17, ενώ είχε βγει δεύτερος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων.

Το βασικό σενάριο

Στην κατάθεση που έδωσε ο ένας εκ των δύο συγκατηγορουμένων του τον «έδειξε» ως υπεύθυνο για την κατάσταση που επικράτησε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Συγκεκριμένα ειπώθηκε -κατά πληροφορίες- ότι στο χώρο υπήρχε κοκαΐνη.

Το βασικό σενάριο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. είναι η Μυρτώ να έκανε χρήση και αυτό να προκάλεσε την ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο, εάν δεν ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις κανείς δεν μπορεί να εξάγει με ασφάλεια κάποιο συμπέρασμα.

Η Αστυνομία πάντως από την πλευρά της εστιάζει την έρευνά της στο συγκεκριμένο σενάριο και θα επιχειρήσει να βρει ποιος ήταν ο προμηθευτής των ουσιών αλλά και τι είδους ήταν αυτές οι ουσίες. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για κοκαΐνη, ωστόσο, θα ελεγχθεί και η ποιότητα αυτής αλλά και το ενδεχόμενο να επρόκειτο για νοθευμένα ναρκωτικά που είναι ακόμα πιο επικίνδυνα.

Επίσης, οι δικαστικές Αρχές θα αξιολογήσουν κατά πόσο υπήρξε καθυστέρηση στην ειδοποίηση του ΕΚΑΒ και εάν αυτό διαδραμάτισε ρόλο στην τραγική έκβαση που πήρε η υπόθεση με το θάνατο της Μυρτούς.

Πηγή: ieidiseis.gr