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Συνομιλία ΣΟΚ μεταξύ Αρειανών: «Φάγανε Τούρκο, καλά τον κάνανε - Βγείτε από την ομαδική!» (vid)

ΟΜΑΔΕΣ
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Σοκαριστική αποκάλυψη από το ΜEGA News για όσα συνέβησαν μετά τη δολοφονία του Κλεομένη στη Καλαμαριά - Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.
Συνομιλία ΣΟΚ μεταξύ Αρειανών: «Φάγανε Τούρκο, καλά τον κάνανε - Βγείτε από την ομαδική!» (vid)