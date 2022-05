Ο Άντο Γκργκιτς, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός! (vids)

Το τερπνόν μετά του ωφελίμου συνδύασε ο Μίλος Μαλένοβιτς στην τελευταία επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Αθήνα.

Ο Ελβετός ατζέντης παρακολούθησε live τον τελικό του Κυπέλλου (Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ) και συγχρόνως, επί τη ευκαιρία της παραμονής του στην ελληνική πρωτεύουσα είχε έναν κύκλο επαφών με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.

Άλλωστε στις δύο σουπερλιγκάτες ομάδες διατηρεί τρεις δικούς του παίκτες και συγκεκριμένα τους Μάριο Γκατσίνοβιτς (ΠΑΟΚ) και Στίβεν Τσούμπερ (ΑΕΚ) Ντάρκο Γέβτις (ΑΕΚ).

Ο agent Μαλένοβιτς φιλοδοξεί να κάνει μπίζνες στον ελληνικό ποδοσφαιρικό χάρτη (και) την μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού.

Κι ένας από τους πελάτες που μένει εσχάτως ελεύθερος και τέθηκε υπόψιν της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού – σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA – είναι ο Άντο Γκργκιτς.