Ο αρχηγός Δεληζήσης... πάτησε τα 100 (pic)

Ο αρχηγός του Άρη, Γιώργος Δεληζήσης, συμπλήρωσε κόντρα στον Ατρόμητο 100 παιχνίδια με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα, με την ΠΑΕ Άρης να του δίδει τα εύσημα μέσω Facebook.

Παίζοντας βασικός στο πλευρό του Λίντσεϊ Ροζ, ο Γιώργος Δεληζήσης έκανε κόντρα στον Ατρόμητο την 100ή εμφάνιση του με τον Άρη, γιορτάζοντας τη με μια ευρεία νίκη (3-0).

Η ΠΑΕ Άρης, στο ίδιο εορταστικό κλίμα, προχώρησε στην παρακάτω ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας:

«Το σημερινό παιχνίδι με τον Ατρόμητο και η νίκη έχουν ξεχωριστή σημασία για τον Γιώργο Δεληζήση... Ο captain συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη και συνεχίζει... Μπράβο Γιώργο! You are one of us (σ.σ. είσαι ένας από εμάς)...»

